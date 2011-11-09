استفاده از تک شعله برای گرمایش مرگ خاموش را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر باقری افزود: بر اثر سهل انگاری و یا عدم آگاهی تعدادی از مشترکان نسبت به خطرات گاز و رعایت نکردن نکات ایمنی و همچنین بی توجهی به نوع کاربری وسایل گازسوز، گاها در طول سال شاهد حوادث ناگواری هستیم که صدمات جبران ناپذیری به هم استانیها وارد می شود.

وی برجدی گرفتن نکات ایمنی تاکید کرد و ابراز داشت: وسایل گرمایشی حتما باید مجهز به دودکش با کلاهک به شکل H باشد که ارتفاع آن یک متر ازسقف ساختمان بالاتر بوده تا احتراق حاصله از سوخت گاز به محیط خارجی منتقل شود.



باقری تصریح کرد: بعضا مشاهده می شود که مشترکان این قضیه را جدی نمی گیرند و برای گرم کردن اتاق از اجاق گازتک شعله به جای بخاری و سایر وسایل گرمایشی استفاده می کنند که با توجه به اینکه کاربری اجاق گاز تک شعله پخت غذاست، نه وسایل گرمایشی ولی بعضی از مشترکان بدون آگاهی از آن برای گرم شدن استفاده می کنند که این امر باعث می شود منواکسید کربن از محل خارج نشود و عواقب ناگواری از جمله مرگ خاموش هموطنان را به همراه داشته باشد.



رئیس HSE گاز گلستان افزود: در همه شرایط تاکید ما بر این است که مصرف کنندگان در تهیه و استفاده از وسایل گاز سوز نهایت دقت را به عمل آورده و از وسایل گاز سوز استاندارد دارای برچسب انرژی و با نوع کاربری مشخص استفاده کنند.



وی در ادامه گفت: با توجه به شروع فصل سرما مشترکان دقت کنند که در نصب وسایل گازسوز، دودکش از طرف دیوار و بخاری آب بندی شود ضمن اینکه با بررسی و کنترل محفظه دودکش از مسدود نبودن آن مطمئن شوند که مانع خروج گازهای ناشی از احتراق نشود.

باقری در پایان با اشاره به این نکته که استفاده از بستهای فلزی مناسب برای محکم کردن شیلنگ گازبسیار ضرورت دارد، اظهار داشت: مشترکان گاز بادقت به پیامهای ایمنی پخش شده از طریق صدا و سیما وجراید و... توجه ویژه ای مبذول داشته باشند تا بتوانند بدون بروز هیچگونه حادثه به خوبی از این سوخت پاک بهره مند شوند.