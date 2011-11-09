۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

برای دومین سال پیاپی؛

روز سلامت گلستان برگزار خواهد شد

روز سلامت گلستان به منظور نهادینه کردن فرهنگ سلامتی در میان خانواده‌های ایرانی به میزبانی شرکت گلستان در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت در تلاش برای ترغیب بیشتر خانواده‌های ایرانی به موضوع سلامتی و ورزش، سالانه برگزارکننده روز سلامت است و در این روز با استفاده از برخی محصولات خود همچون چای، سوپ‌های هاتی‌کارا، دمنوش‌های مختلف گیاهی و یخ چای به پذیرایی از شرکت کنندگان خواهد پرداخت.

در روز سلامت گلستان که صبح جمعه 20 آبان‌ماه جاری برگزار می شود و ورود برای کلیه هم‌میهنان آزاد است، خانواده‌های ایرانی در یک مراسم شاد و مفرح و طی یک مسابقه پیاده روی در مسیر جاده تندرستی باشگاه انقلاب حضور خواهند یافت.

بر اساس این گزارش در انتهای مسابقه پیاده‌روی مقرر است به شرکت کنندگان منتخب هدایای نقدی و غیرنقدی اهدا شود.

آبان‌ماه سال گذشته نیز روز سلامتی با هدف ترویج فرهنگ سلامتی در بین خانواده‌ها و در میان استقبال پرشور اقشار مختلف در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد.

