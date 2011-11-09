روز سلامت گلستان برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت در تلاش برای ترغیب بیشتر خانواده‌های ایرانی به موضوع سلامتی و ورزش، سالانه برگزارکننده روز سلامت است و در این روز با استفاده از برخی محصولات خود همچون چای، سوپ‌های هاتی‌کارا، دمنوش‌های مختلف گیاهی و یخ چای به پذیرایی از شرکت کنندگان خواهد پرداخت.

در روز سلامت گلستان که صبح جمعه 20 آبان‌ماه جاری برگزار می شود و ورود برای کلیه هم‌میهنان آزاد است، خانواده‌های ایرانی در یک مراسم شاد و مفرح و طی یک مسابقه پیاده روی در مسیر جاده تندرستی باشگاه انقلاب حضور خواهند یافت.

بر اساس این گزارش در انتهای مسابقه پیاده‌روی مقرر است به شرکت کنندگان منتخب هدایای نقدی و غیرنقدی اهدا شود.

آبان‌ماه سال گذشته نیز روز سلامتی با هدف ترویج فرهنگ سلامتی در بین خانواده‌ها و در میان استقبال پرشور اقشار مختلف در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد.