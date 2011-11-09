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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

ناصری:

روشهای تغذیه ای نامناسب زمینه ساز ابتلا به دیابت است

روشهای تغذیه ای نامناسب زمینه ساز ابتلا به دیابت است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: تغییر شیوه زندگی و روشهای تغذیه ای نامناسب زمینه ابتلا به دیابت را فراهم می کند.

محمدحسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دیابت بیماری خاموشی است که در سالهای اخیر به آن توجه شده و تغییر شیوه رفتارافراد، روشهای تغذیه ی نامناسب، ماشینی شدن و بهره گیری از امکانات توسعه ای از جمله عوامل ابتلا به دیابت وپیش روی به سوی این بیماری است ضمن اینکه هزینه های بهداشتی، درمانی  و مراقبتی را به همراه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: بسیاری از بیماران دیابتی گاهی سالها به قند خون مبتلا هستند اما به دلیل عدم شناخت از این بیماری آن را باور ندارند و پیگیر بیماری خود نمی شوند در صورتی که باید به دقت علائم موجود در این بیماری رصد شود و به نحو جدی به آن اهمیت داد.

دکتر ناصری افزود: دیابت طیف وسیعی از اقشار را شامل می شود  و ممکن است کودکان و خردسالان نیز به این بیماری مبتلا شوند.
کد مطلب 1456377

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