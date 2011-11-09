مکانیزه شدن 65 درصد خودروهای جمع آوری زباله در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد سلطان زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای شهر بندرعباس با اشاره برخی انتقادات در خصوص عدم حضور وی در جلسات شورای شهر، اظهار داشت: من ترجیح می دهم به جای حضور در جلسات شورای شهر به مسائل فراوانی که شهرداری با آن درگیر است بپردازم و هر زمان که اعضای شورا واجب بدانند در جلسات شورای شهر شرکت کنم.

وی با اشاره به بازدیدهای مستمر خود از سطح شهر بندرعباس، عنوان کرد: من به عنوان شهردار بندرعباس شاید روزانه از چندیدن منطقه شهر بازدید کنم که نیازی نیست در تمامی آنها اعضای شورای شهر هم حضور داشته باشند اما برای بازدیدهای مهم قطعا اعضای شورای شهر نیز دعوت خواهند شد.

شهردار بندرعباس در خصوص برخی انتقادات از برخورد وی با ارباب رجوع گفت: من همواره به درخواستهای منطقی ارباب رجوع پاسخ درست داده ام اما برخی افراد از بنده درخواستهای غیر منطقی داشته اند که من درخواست آنها را رد کرده ام.

سلطان زاده تصریح کرد: من معتقدم بیش از امکاناتی که در شهرداری بندرعباس در اختیارم قرار گرفته برای شهر بندرعباس کار کرده ام که از جمله آنها می توان به بهسازی زیرساختهای شهر بندرعباس، ایجاد فضای سبز، آغاز احداث تقاطع غیر همسطح با وجود مخالفت برخی دستگاههای سیاسی و کانونهای قدرت، اجرای موفقیت آمیز مصوبه روی زمین مانده یکطرفه کردن خیابانهای بافت مرکزی بندرعباس و روکش آسفالت خیابانهای بندرعباس اشاره کرد.

وی در ادامه به کارهای در دست اقدام شهرداری بندرعباس اشاره کرد و افزود: احداث زمینهای ورزشی، احداث چند پارک بزرگ، احداث میادین میوه و تره بار و همچنین احداث پلاژ بانوان از جمله طرحهای مهم شهرداری بندرعباس است که با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد.

شهردار بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نه چندان مطلوب نظافت شهر بندرعباس اشاره کرد و بیان داشت: زمانی که بنده در سال گذشته کارم را به عنوان شهردار بندرعباس آغاز کردم تمام قراردادهای نظافت و جمع آوری زباله های شهر بندرعباس با پیمانکاران امضا شده بود و ما نمی توانستیم تغییر خاصی در شیوه نظافت به وجود آوریم اما با این وجود تا کنون 65 درصد ماشین آلات جمع آوری زباله در بندرعباس مکانیزه شده اند و بر اساس قرارداد جدیدی که با پیمانکاران طی دو ماه آینده منعقد خواهیم کرد باید جمع آوری تمامی زباله های شهر بندرعباس به شیوه مکانیزه انجام شود.

سلطان زاده با اشاره به احداث مرکز کمپوسیت زباله در بندرعباس، اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری مجبور است ماهیانه 20 میلیون تومان برای دفن زباله هزینه کند اما با ایجاد سیستم کمپوسیت تمام زباله های تر به کود تبدیل خواهند شد و دیگری نیازی به دفن زباله ها نیست.

وی ادامه داد: در مجموع فکر می کنم فعالیتهای شهرداری بندرعباس طی یک ساله گذشته که زمان بسیار زیادی نیست بسیار گسترش یافته و با وجود اینکه دوست ندارم کارم را با شهرداران گذشته مقایسه کنم اما باید بگویم که میزان فعالیتی که طی یک سال گذشته در شهرداری بندرعباس انجام شده با کار چند سال گذشته شهرداری برابری می کند که این مسئله نشان دهنده حجم گسترده فعالتیهای انجام شده در شهرداری بندرعباس طی یک سال گذشته است.