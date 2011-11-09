پیام غدیر و ولایت با مطالعه همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی عصر چهارشنبه در جلسه کتابخانه های عمومی علی آبادکتول افزود: دستگاه ها باید با اعلام برنامه های خود در این هفته، با برگزاری برنامه ای منسجم، آثاری پربرکت ارائه کنند.

احمدگلچین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر انجمن ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و حس مسئولیت اعضای انجمن در خصوص امور کتابخانه خواستار وحدت رویه در برپایی هر چه باشکوه تر مراسم هفته کتاب شد.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد کتابخانه ها مساعدت و همکاری آن سازمان را با اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اعلام کرد.

علی اکبر کی پور فرماندار شهرستان علی آباد نیز ضمن تبریک فرا رسیدن دهه ولایت گفت: باتوجه به رشد گسترده و پیشرفت علوم در حوزه های مختلف، گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه ضروری است.

کی پور اظهار داشت: در اینچنین ایام از قبل باید از طریق مراکز فرهنگی برنامه ریزی واطلاع رسانی شود و کتاب و کتابخوانی را باید تبدیل به یک فرهنگ روزمره کنیم.