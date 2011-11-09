200 هزار دیابتی در استان البرز وجود دارد

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تمام تلاشهایی که در خصوص شناسایی مبتلایان به دیابت در سطح کشور روی داده تا کنون سه میلیون شناسایی شده و مابقی بدون آگاهی از بیماری خود رها شده اند.

وی در ادامه از دیابت به عنوان مرگ خاموش یاد کرد و گفت: فرد دیابتی با ابتلا به این بیماری علاوه بر اینکه وضعیت نابسامانی را برای خانواده اش رقم می زند خود نیز مرگی خاموش را طی می کند.

فرماندار کرج با اشاره به مشکلات بیماران دیابتی در تهیه انسولین و داروهای پرهزینه، افزود: باید برنامه ریزیهای مدون و امکانات سهل الوصولی برای دسترسی بهتر بیماران به داروهای مذکور صورت گیرد.

ایران نژاد گفت: همان گونه که سالانه اعتبارات میلیارد صرف بودجه های شهرستان می شود باید فصلی نیز برای تأمین اعتبار این بیماری ایجاد شود.

ایجاد امکانات رفاهی در سرفصل طرح غربالگری نیزاز جمله پیشنهاداتی بود که فرماندار کرج در روز جهانی دیابت برای رفع مشکلات دیابتی ها به آن اشاره داشت.