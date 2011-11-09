غارهای تاریخی لرستان در حال مطالعه هستند/ مطالعه "کلماکره" و "میرملاس"

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحم دل ظهر چهارشنبه در حاشیه حضور پروفسور فرانک هول در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه پروفسور فرانک هول یکی از برجسته ترین باستان شناسان دنیاست، اظهار داشت: پروفسور هول در سال 1961یعنی 50سال پیش تحقیقات گسترده ای روی سابقه تاریخی غارها و اماکن تاریخی لرستان انجام داده که طی این تحقیقات اطلاعات بسیار خوبی به دست آمد.

وی تصریح کرد: پروفسور فرانک هول در لرستان اطلاعات زیادی کشف کردند و به انتشار درآوردند.

رحم دل با اشاره به اینکه پروفسور هول امسال جایزه فارابی را دریافت کرده است، بیان داشت: از این باستان شناس دعوت کردیم که با توجه به پیشینه و سابقه تاریخی لرستان برای ارائه اطلاعات به استان سفری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون پروژه های مطالعاتی سنگین و گسترده ای در لرستان در حال انجام است، تصریح کرد: استان ما نیازمند فعالیتهای گسترده ای در خصوص موسیقی و آداب و رسوم مردم این سرزمین در دوران پیش از تاریخ است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به اینکه این استان از نظر غارهای تاریخی بسیار غنی است، بیان داشت: مطالعات گوناگونی روی غارهایی همچون کلماکره و میرملاس شده و هم اکنون در حال بررسی تعدادی دیگر از غارها هستیم.

وی تصریح کرد: به محض اینکه مطالعات پژوهشگران بر روی این مناطق تمام شود اطلاعات به دست آمده را منتشر می کنیم.

رحم دل با بیان اینکه پروفسور فرانک هول به دلیل اینکه در ایران اقامت ندارند و به دلیل سن بالا نمی توانستند کار تحقیقاتی این پروژه ها را به عهده بگیرند، یادآور شد: ما در ایران باستان شناسان بسیار خوبی داریم که به وسیله آنان کار تحقیقاتی این پروژه ها را انجام خواهیم داد.

"غار میرملاس" که در کوه سرسرخین شهرستان کوهدشت واقع شده نخستین غاری است که بر روی دیوار آن که قسمت هایی از آن نیز فرو ریخته است، رنگین نگاره هایی را یافتند و امروز این میراث 12 هزار ساله بشر در مسیر نابودی و نیستی قرار دارد.

غار میرملاس که امروز جز سایبانی چیزی از آن باقی نمانده با فاصله ای حدود 30 کیلومتر از شهر کوهدشت قرار دارد و نقاشی ها و نگاره هایی که بر دیواره های جنوبی و شمالی این غار باقی مانده بیشتر صحنه هایی از رزم، شکار، انسان و حیوان را نشان می دهد.

سنگ نگاره های بی بدیل غار میرملاس را خطوط یادگاری درهم فشرده و در جاهایی رنگهای اسپری نابود کرده اند و دیگر نقش های اولیه قابل رویت نیستند. طبیعت هم بیکار ننشسته و نور مستقیم آفتاب و شوره های آهکی از دیواره های فوقانی هم آنچه آدمیان تخریب نکرده بودند را خراب و غیرقابل رویت کرده است.

به رغم اینکه سنگ نگاره های غار میرملاس شهرستان کوهدشت در ردیف نقوش غارهای کرکس و لاسکو در فرانسه است اما امروز در حالیکه آنجا برای محفوظ بودن حتی از رطوبت تنفس انسانهای بازدیدکننده، مقابل آنها حصار شیشه ای کشیده اند سنگ نگاره های میرملاس با اسپری، نور خورشید، باد و باران و یادگاری های مردم نا آگاه از دست می روند.