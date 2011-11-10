حضور سه فیلم ایرانی در کلکته هند/فیلم کیارستمی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، "بی خود و بی جهت" عنوان فیلم جدید عبدالرضا کاهانی است که برای ساخت آن از اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد موافقت اصولی دریافت کرده است.

قرار است در این فیلم که به زودی فیلمبرداری آن آغاز می شود و هم اکنون بازیگران مشغول تمرین هستند، رضا عطاران، پانته آ بهرام، نگار جواهریان و احمد مهران فر بازی کنند. البته فیلم "اسب حیوان نجیبی است" به زودی از وی اکران عمومی خواهد شد.

- فیلم های سینمایی "آسمان محبوب" داریوش مهرجویی، "ملاقات" عباس رافعی، شاپور غریب و هادی مقدم دوست و "تهران، طهران" مهدی کرمپور و داریوش مهرجویی از 19 تا 26 آبان ماه در جشنواره بین المللی فیلم کلکته هند برگزار می‌شود، به نمایش در می‌آیند.

- فیلم سینمایی "پیتزا مخلوط" کارگردانی حسین قاسمی‌جامی از دیروز 18 آبان ماه در گروه سینمایی عصرجدید جایگزین فیلم "مرگ کسب و کار من است" شد. مجید صالحی، لیلا اوتادی، سعید آقاخانی، الیزابت امینی، علی صادقی، مهران غفوریان٬ یوسف صیادی، محسن قاضی‌مرادی، مینا جعفرزاده، فرهاد بشارتی، الناز حبیبی، عباس میرزایی، محمد حبیبی و آتیلا پسیانی بازیگران این فیلم هستند.

درخلاصه داستان فیلم به نویسندگی برزو نیک نژاد آمده است: دو جوان شهرستانی که از هفت سال پیش برای کسب‌ درآمد به تهران آمده‌اند، در یک پیتزافروشی مشغول کار هستند تا اینکه ماجراهایی، آن دو را در موقعیت‌های عجیب و جالبی قرار می‌دهد.

- پروژه فیلم "پایان" عباس کیارستمی یک جواهر در میان تولیدات آتی کمپانی MK2 فرانسه است که در بازار فیلم آمریکا مشتریان فراوانی پیدا کرده است. این فیلم که ساخت آن از هفته جاری در ژاپن آغاز شده است، پس از "کپی برابر اصل" دومین فیلم کیارستمی خواهد بود که در خارج از ایران ساخته می‌شود.

دو بازیگر جدید با نام "رین تاکاناشی" که ستاره تلویزیون این کشور است و "تاداشی اوکونو" اخیرا به فیلم "پایان" پیوسته‌اند.

این فیلم که فیلمبرداری آن مدت هشت هفته در یوکوهاما و توکیو به طول می‌انجامد، داستان علاقمند شدن یک مرد پا به سن گذاشته و تحصیل کرده به دختر دانشجویی است که برای تامین هزینه‌های تحصیل‌اش این آشنایی را ادامه می‌دهد.

این درام عاشقانه که بودجه ‌٨/٤ میلیون دلاری برای آن درنظر گرفته شده است، ابتدا قرار بود از ماه جاری میلادی در ژاپن ساخته شود که دچار تغییر شد. کیارستمی با آخرین ساخته‌اش "کپی برابر اصل" در جشنواره کن حضور داشت که جایزه بهترین بازیگر زن را برای ژولیت بینوش به‌همراه آورد. براساس آمار منتشرشده در وب‌سایت‌های مربوط به فروش جهانی فیلم‌های درحال اکران، این فیلم فروش حدود ‌٦ میلیارد تومان را در کشورهای نمایش دهنده داشته است.

این فیلم که جایزه "خوشه‌ طلایی" جشنواره‌ والادولید اسپانیا را کسب کرد، اولین اثر کیارستمی بود که در خارج از ایران و در توسکانی ایتالیا فیلمبرداری شد و کمپانی "MK2" فرانسه به‌همراه "آنجلو بارباگالو" از ایتالیا تهیه‌کنندگی آن را برعهده داشتند.

- چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد روز 15 آبان ماه با حضور مسئولان، هنزمندان و وزیر آموزش و پرورش به کار خود پایان داد. این مراسم در سینما فلسطین برگزار شد. تقدیر شدگان در بخش های مختلف چون مستند، کوتاه، دانش آموزان فیلمساز، معلمان فیلمساز و آثار بلند سینمایی جوایز خود را دریافت کردند. همچنین جشنواره بین الملیل سینما حقیقت نیز از اوایل هفته جاری کار خود را آغاز کرده است.

- هیئت اعزامی از هنرمندان تونسی با جواد شمقدری معاون امور سینمایی دیدار کردند. در این جلسه که روز 17 آبان ماه در ساختمان ارشاد برگزار شد.

در این مراسم شفیع آقامحمدیان مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و دبیر جشنواره سینما حقیقت، حبشی مسئول اداره کل جشنواره ها و مجامع سینمایی، "فتحی بن عثمان" کارگردان و متخصص مونتاژ و رئیس انجمن مستند سمعی و بصری و رئیس هیئت اعزامی، علی بن مبارک استاد دانشگاه، منتقد سینمایی و نویسنده، عدنان عبدالطیف استاد دانشگاه و کارگردان، ناصر الصردی منتقد سینما و نویسنده، حنان عبو استاد دانشگاه و نویسنده، سنیه الشامخی استاد دانشگاه، بازیگر، دستیار کارگردان و محقق، محمد العوادی متخصص دکور و رئیس موسسه تبلیغاتی، محمد الحسین قریع سینماگر، حسن بن جودو سینماگر، محمد بن الهادی المی روزنامه نگار و فتحی بن عبدالقادر قاسمی استاد دانشگاه و خبرنگاران حضور داشتند.

در این دیدار شمقدری وظیفه سینماگران تونس را بعد از انقلاب مهم ارزیابی کرد و تاکید کرد که مسئولیت بزرگی بر عهده دارند.