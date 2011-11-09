۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

مکاری به مهر خبر داد:

روند کشت گندم در گلستان رو به افزایش است

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول دفتر گندم مدیریت زراعت جهادکشاورزی گلستان گفت: تاکنون حدود هزار و 661 هکتار گندم در استان کشت شده است و این روند به سرعت در حال افزایش است.

شیرزاد مکاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع انعقاد قرار داد کشت گندم در سال زراعی جاری تاکنون سطح قرار داد کشت گندم بالغ بر 250 هزار و 574 هکتار رسیده است.

وی اظهار داشت: از این مقدار بیش از 88 هزار هکتار آبی و مابقی به صورت دیم قرار داد منعقد شده است .

مکاری افزود: عملیات کشت گندم در مناطق کوهستانی جنوب استان و دشتهای شمالی شروع شده که به تفکیک سطح کشت گندم آبی بالغ بر 572 هکتار و گندم دیم به بیش از هزار و 89 هکتار رسیده است.

این کارشناس عنوان کرد: همزمان با انعقاد قرار داد که معمولا از اوایل مهر ماه آغاز می شود، توزیع نهادهای کشاورزی از قبیل کود شیمیایی و بذور گواهی شده در اختیار کشاورزان گندم کار قرار می گیرد .

مدیریت زراعت سازمان به کشاورزان عزیز هم استان توصیه کرده است که یکی از فاکتورهای مهم واساسی افزایش تولید محصول در واحد سطح که باید نظر قرار گیرد زمان و تاریخ کشت محصولات زراعی است که از اهمیت ویژه ای برخوردارست.

گندم گلستان کیفی ترین گندم در سطح کشور است.
 

