روند کشت گندم در گلستان رو به افزایش است

شیرزاد مکاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع انعقاد قرار داد کشت گندم در سال زراعی جاری تاکنون سطح قرار داد کشت گندم بالغ بر 250 هزار و 574 هکتار رسیده است.

وی اظهار داشت: از این مقدار بیش از 88 هزار هکتار آبی و مابقی به صورت دیم قرار داد منعقد شده است .

مکاری افزود: عملیات کشت گندم در مناطق کوهستانی جنوب استان و دشتهای شمالی شروع شده که به تفکیک سطح کشت گندم آبی بالغ بر 572 هکتار و گندم دیم به بیش از هزار و 89 هکتار رسیده است.

این کارشناس عنوان کرد: همزمان با انعقاد قرار داد که معمولا از اوایل مهر ماه آغاز می شود، توزیع نهادهای کشاورزی از قبیل کود شیمیایی و بذور گواهی شده در اختیار کشاورزان گندم کار قرار می گیرد .

مدیریت زراعت سازمان به کشاورزان عزیز هم استان توصیه کرده است که یکی از فاکتورهای مهم واساسی افزایش تولید محصول در واحد سطح که باید نظر قرار گیرد زمان و تاریخ کشت محصولات زراعی است که از اهمیت ویژه ای برخوردارست.

گندم گلستان کیفی ترین گندم در سطح کشور است.

