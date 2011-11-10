مهارت و معارف تبلیغ بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گفتگو با حجتالاسلام فرحزادی، بیانات امام (ره) در مورد 13 آبان، روانشناسی تبلیغ، ویژگیشناسی علم امام در زیارت جامعه کبیره، شیوه های پژوهش در موضوع امامت، سیر تحول اخلاق در حوزه، گفتگو با طلبه مستبصر سودانی و... از جمله مطالب مهم این شماره از کتاب تبلیغ دین "شبستان اندیشه" محسوب میشود.
شبستان اندیشه تلاشی است تا در سلسله بحثها و مقالات مختلف، با روحانیون و مبلغان ارتباطی تاثیرگذار برقرار کند و اطلاعات و آگاهیهای مورد نیاز آنها را در امر تبلیغ دینی افزایش دهد.
حوزه فعالیت این نشریه در بحثها و موضوعاتی چون دانشافزایی مبلغان، شیوهها و فناوری تبلیغدینی، اطلاعات و اخبار مبلغان و تبلیغهای تاثیرگذار است.
این نشریه به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به شمارگان 10 هزار نسخه منتشر و بین مبلغان، روحانیون مستقر، ائمه جماعات مساجد و دستگاههای دولتی توزیع میشود.
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