جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر درباره پیش بینی افزایش قیمت برنج با برگشت حجاج گفت: قیمت برنج معمولاً از ابتدای مهر افزایش می یابد به طوری که این روند افزایش در ماه های بعدی ادامه دارد به همین دلیل مردم از شهریور نسبت به تهیه برنج اقدام می کنند.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای مصرف برنج ادامه داد: معمولاً حجاجی که باید ولیمه دهند، از شهریور اقدام به خرید برنج مورد نیاز خود کرده اند. سوابق گذشته نشان می دهد با برگشت حجاج و برگزاری مراسم ولیمه تغییر آنچنانی در قیمت برنج نخواهیم داشت.

وی افزود: پیش بینی می شود با برگشت حجاج و برگزاری مراسم ولیمه قیمت برنج افزایش داشته باشد اما این رشد قیمت طبیعی است.

علیزاده شایق تصریح کرد: از روزی که برنج جدید در مرداد وارد بازار می شود تا مرداد سال آینده 10 درصد افزایش قیمت دارد.

تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی برنج

وی در زمینه خرید تضمینی برنج نیز اظهارداشت: امسال در زمینه خرید تضمینی برنج با تنش هایی مواجه بودیم.

علیزاده شایق ادامه داد: امسال قیمت خرید تضمینی برنج را دیر اعلام کردند به طوری که در فروردین امسال قیمت خرید تضمینی برنج اعلام شد؛ در حالی که باید در بهمن سال گذشته قیمت تضمینی را تعیین می کردند.

دبیر انجمن برنج ایران اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی برنج را درسال آینده باید در بهمن امسال مشخص و اعلام کنند.

این مقام مسئول گفت: با توجه به این مسئله و تأخیر در تعیین قمیت خرید تضمینی برنج، امسال افزایش سطح زیر کشت ارقام پرمحصول کمتر از پیش بینی ها بود.



سرانه مصرف واقعی برنج اعلام شود



وی تأکید کرد: در دهه دوم بهمن قیمت ارقام پرمحصول از سوی دولت مشخص شود تا به افزایش سطح زیر کشت ارقام پرمحصول کمک شود.



دبیر انجمن برنج ایران همچنین در زمینه میزان واقعی سرانه مصرف برنج گفت: باید میزان سرانه مصرف برنج به طور واقعی اعلام تا برای واردات سال آینده به موقع و درست اقدام شود.