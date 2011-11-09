وزارت نفت پشتیبان مراکز درمانی ویژه این صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا میرمحمد صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: بهداشت و درمان از مسائل مهم نه تنها بازنشستگان بلکه کارکنان است که به همین منظور وزیر نفت هم تاکیدات بسیاری بر سلامت کارمندان این بخش دارد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی مجموعه‌های درمانی در مجاورت صنایعی مانند پالایشگاه می‌تواند پشتیبان آنها قرار گیرد، افزود: دلیل ضرورت این امر پرخطر و حادثه بودن این صنایع است.

معاون وزیر نفت در ادامه اظهار داشت: مدیران نفت و پتروشیمی اصفهان ضروری است هرچه بیشتر از ساخت مجموعه بهداشتی و درمانی حمایت کنند.

میرمحمد صادقی افزود: شهرستان شاهین‌شهر به نوعی یکی از قطب‌های استان اصفهان به شمار می‌رود که وجود صنایعی مانند پالایشگاه، پتروشیمی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اصفهان می‌تواند به خوبی از دستاوردهای مجموعه درمانی دی‌کلینیک صنعت نفت اصفهان در آینده استفاده کند.

وی گفت: وزارت نفت انتظار دارد استانداری اصفهان از صنعت نفت حمایت‌های بیشتری صورت دهد.

معاون توسعه نیروی انسانی و مدیریت وزارت نفت با اشاره به اینکه سرویس‌دهی به کارکنان صنایع باید بلافاصله پس از راه‌اندازی این مرکز درمانی صورت گیرد، افزود: انتظار داریم زمان‌بندی در مورد ساخت این پروژه هم مطابق با برنامه‌ریزی‌ها پیش رود تا پس از 18 ماه شاهد افتتاح این دی‌کلینیک صنعت نفت در اصفهان باشیم.