به گزارش خبرنگار مهر ،علیرضا ذاکر اصفهانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگزنی دیکلینیک کارکنان صنعت نفت استان اصفهان در شهرستان شاهینشهر با اشاره به عملیات ساخت و ساز مرکز درمانی صنعت نفت اصفهان، اظهار داشت: در بخش اجرایی مدیران اصفهان با توانمندی خود به ساخت دی کلینیک کمک میکنند و استانداری اصفهان نیز از حمایت خود در راهاندازی این مجموعه دریغ نمیکند.
وی تصریح کرد: در راستای مشارکت بیشتر بخش خصوصی به همین منظور ساخت بیمارستان دیگری در روزهای آینده در منطقه شهید کشوری اصفهان کلنگزنی میشود.
استاندار اصفهان اظهار داشت: انتظار داریم راهاندازی این بیمارستان بتواند از بار کاری و ترافیکی که بر بیمارستان الزهرا (س) اصفهان تحمیل میکند بکاهد.
وی با بیان اینکه بیمارستان الزهرا با مشکلات اعتباری و تردد فراوان بیماران روبهرو است، بیان داشت: ورود روزانه بیمار به این بیمارستان 11 هزار نفر است.
ذاکر اصفهانی بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در ساخت و راهاندازی مراکز درمانی و بیمارستانها تاکید کرد و افزود: هماکنون نیز این بخش در راهاندازی بیمارستانها در استان فعالیت مطلوبی داشته است به گونهای که طی روزهای اخیر بیمارستانی از سوی این بخش در سپاهانشهر اصفان کلنگزنی شد.
وی گفت : شهرستان شاهینشهر توانسته است با کمک عوارضی که از پالایشگاه اصفهان دریافت میکند شرایط مطلوبی را به دست بیاورد.
استاندار اصفهان ادامه داد: البته فرمانداری و شهرداری شاهینشهر هم در راستای ایجاد وضعیت مناسب در آن تلاش میکنند.
