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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

ویسکرمی خبر داد:

40 گفتمان دینی در دهه ولایت در خرم آباد برگزار می شود

40 گفتمان دینی در دهه ولایت در خرم آباد برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری 40 گفتمان دینی در دهه ولایت در مدارس شهرستان خرم آباد خبر داد.

اردشیر ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گفتمانها با موضوعات ولایت مداری و بصیرت، جایگاه ولایت فقیه، ولایت فقیه در منظر آیات و روایات در سطح مدارس شهرستان خرم آباد برگزار می شود.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این گفتمانهای دینی تبیین جایگاه رفیع ولایت و ارتقای بصیرت مخاطبان به ویژه جوانان و نوجوانان در مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی است.

کارشناس امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: استفاده از اساتید مجرب و توانمند بومی و مدعو در این گفتمانها و استقبال گسترده دانش آموزان می تواند اهداف برگزاری گفتمانهای دینی را محقق سازد.

کد مطلب 1456407

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