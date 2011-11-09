40 گفتمان دینی در دهه ولایت در خرم آباد برگزار می شود

اردشیر ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گفتمانها با موضوعات ولایت مداری و بصیرت، جایگاه ولایت فقیه، ولایت فقیه در منظر آیات و روایات در سطح مدارس شهرستان خرم آباد برگزار می شود.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این گفتمانهای دینی تبیین جایگاه رفیع ولایت و ارتقای بصیرت مخاطبان به ویژه جوانان و نوجوانان در مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام اسلامی است.

کارشناس امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: استفاده از اساتید مجرب و توانمند بومی و مدعو در این گفتمانها و استقبال گسترده دانش آموزان می تواند اهداف برگزاری گفتمانهای دینی را محقق سازد.