توافقات اوليه با كاظمي صورت گرفته است

بهتاش فريبا مشاورفني تيم فوتبال پيكان درگفتگوبا " مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: برهمين اساس قراراست امروز قبل از برگزاري تمرين عصر جلسه نهايي براي رسيدن به توافقات مالي وسايرموارد جزيي ترصورت گيرد تا ايشان رسما كارخود را در پيكان آغاز نمايند.

وي ادامه داد: براي هدايت پيكان چهارگزينه مدنظرباشگاه بود كه فرهاد كاظمي باتوجه به ويژگيها وشرايط خوب كه داشت انتخاب شد.

فريبا درمورد اثرات حضور كاظمي درپيكان خاطرنشان كرد: كاظمي مربي شناخته شده اي است كه تواناييهاي فراواني دارد كه يكي ازاين ويژگيها ميل به پيروزي وخواستن است كه مي تواند درنزد تك تك بازيكنان انگيزه ونشاط تازه وروحيه مضاعفي را ايجاد نمايد. ضمن اينكه بازيكنان ما نيزدرطول دوسه هفته گذشته نمايش بسيارخوبي ازخود ارايه كرده اند واميد است تا با حضوركاظمي اين شرايط به نحومطلوب تري تداوم يابد.