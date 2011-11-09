لاریجانی در سومین یادواره شهدای شهرستان مهدیشهر حضور یافت

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به استان سمنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در سومین یادواره 183 شهید و 10 لاله گمنام شهرستان مهدیشهر حضور یافت.

در این مراسم که جمعی از مسئولان استان سمنان حضور دارند لاریجانی به تبیین شرایط داخلی و تحولات خارجی خواهد پرداخت.

لاریجانی پیش از حضور در یادواره شهدای مهدیشهر از گلزار شهدای این شهرستان بازدید و به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی از بزرگترین باغ گردو در جهان به مساحت 750 هکتار بازدید کرد.

گفتنی است در این یادواره حسن ملک محمدی، کاظم جلالی و مصطفی کواکبیان نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی لاریجانی را همراهی می کنند.