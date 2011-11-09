بودجه سال 91 آذرماه به مجلس می آید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبداللهی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک شورای اداری استان زنجان و شهرستان ماه نشان بر لزوم افزایش اعتبارات سال 91 با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای استان زنجان تأکید کرد و افزود: برای افزایش بودجه سال 90 اقدامات خوبی صورت گرفته است و این اقدامات به صورت مضاعف باید برای افزایش سهم بودجه این استان از اعتبارات سال آینده افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکه عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور در حال حاضر به برکت خون شهداء، امام راحل و اسلام است ادامه داد: امروز باید قدردان نعمت پیروزی انقلاب و بهرهمندی از حکومت اسلامی بود و برای رشد و اعتلای آن تلاش کرد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ راه آسفالتهای در شهرستان ماهنشان وجود نداشت، افزود: امروز میتوان عمران و آبادانی روزافزون شهرها و روستاهای محروم کشور را از نزدیک مشاهده کرد و به عمق ثمرات و برکات انقلاب اسلامی در میان مردم پی برد.
عبدالهی، بر لزوم بهرهگیری از همه لحظات و فرصتهای موجود برای عمران و آبادانی کشور، شهرها و روستاها تاکید کرد و گفت: باید زمینه افزایش بهرهوری و کارآیی را با سرعت بالا و با هزینههای کم فراهم کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد دولتهای گذشته، یادآور شد: دولتهای نهم و دهم با توجه به برخی فعالیتها دارای وجه تمایز نسبت به سایر دولتها بودهاند.
عبداللهی، سفرهای استانی رئیسجمهور را یکی از ویژگیهای برجسته دولت نهم و دهم نسبت به دولتهای قبلی دانست و گفت: بسیاری از مشکلات مردم در طول این سفرهای استانی رفع میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه هدفمندسازی یارانهها، از دیگر ویژگیهای دولت دهم نسبت به دولتهای قبل است، افزود: اجرای این قانون، شاهکاری بود که رئیسجمهور از خود نشان داد و با اجرای آن اقدام بسیار شجاعانهای در اقتصاد کشور صورت داد.
عبداللهی، به لزوم و ضرورت واقعیسازی قیمتها اشاره کرد و افزود: مسئولان و مردم باید متوجه باشند که تا زمانی که قیمتها در کشور واقعی نشده، نمیتوان به هدفگذاریهای ارائه شده در سند چشمانداز 20 ساله رهبری دست یافت و افزایش چشمگیر صادرات را مشاهده کرد.
نظر شما