به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یاوری بعد از ظهرچهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساخت کتابخانه استاندارد مرکزی استان اصفهان با زیر ساخت 20 هزار متر مربع از اقداماتی است که در سفر چهارم ریاست جمهوری صورت میگیرد.
وی با ذکر فعالیتهایی که اداره کل کتابخانههای استان اصفهان دارد، بیان داشت: از آبان سال 86 تا 88 تعداد 178 جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید و از آبان 88 تا آبان 90 به 390 جلسه رسیده است.
مدیر کل کتابخانههای عمومی استان اصفهان ادامه داد: از آبان سال 86 تا 88 با سه میلیون 400 هزار نفر مراجعه کننده و از آبان 88 تا آبان 90 پنج میلیون و 500 هزار نفر تعداد مراجعه کننده افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
وی به افزایش 10 باب کتابخانه جدید در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: از آبان سال 88 تا آبان 90 تعداد کتابخانههای استان از 155 باب به 235 باب افزایش یافته و امیدواریم تا پایان سال 90 به 255 باب برسد.
یاوری با اشاره به اینکه از 22 تا 29 آبان ماه سال جاری به عنوان هفته کتاب در کل کشور نامیده شده است، تاکید کرد: 30 آبان ماه در استان اصفهان از حدود 500 نفر از فعالان در عرصه کتابخوانی و کتابداری با حضور استاندار اصفهان در سالن پیامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان تجلیل میشود.
وی عنوان داشت: در جشن هفته کتاب در دانشگاه اصفهان در 30 بخش از خبرنگاران و رسانههای جمعی، کتابداران، مسئولان کتابخانههای عمومی، کتابخانههای نمونه کودک، کتابداران پیشکسوت، اهداکنندگان برتر، کتابخانههای دارای برنامههای فوق برنامه، خادمان بخش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و عضو فعال و سایر فعالان در این عرصه تجلیل میشود.
مدیر کل کتابخانههای عمومی استان اصفهان تصریح کرد: در شهرستان کاشان اصفهان به مناسبت هفته کتاب 60 ایستگاه کتاب در مکانهای پر تردد قرار داده میشود.
وی با بیان اینکه استان اصفهان رتبه نخست بیشترین تعداد کتابخانههای تحت پوشش کشور را دارد، افزود: علاوه بر آن در بیشترین تعداد کتابخانههای مشارکتی خیران و فضاهای کتابخانهایی کل کشور نیز دارای رتبه نخست شده است.
یاوری اضافه کرد: اتصال تمامی کتابخانهها به اتوماسیون اداری و راهاندازی کافینت در کتابخانهها، صدور رفاه کارت برای استفاده از اعضا، تجهیز کتابخانهها به نرمافزار نمایه نشریات و اجرای طرح همراه کارت عضویت با قابلیت استفاده همزمان در تمامی کتابخانهها عمومی استان را میتوان از جمله فعالیتهای اداره کل کتابخانههای عمومی استان اصفهان نام برد.
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