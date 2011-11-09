سفیران کتاب وبِژه جانباران در گرگان فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر چهارشنبه در انجمن کتابخانه های شهرستان افزود: با اجرای این طرح و با ارسال کتاب برای جانبازان و معلولان، این قشر از امکانات کتابخانه ها بهره مند می شوند.

وی اظهار داشت: کتاب در زندگی بشر صیقل روح، رفیق تنهایی و پلکان تعالی است که خداوند آن را برای قانون زندگی بشر نازل کرده است.



وی عنوان کرد: برای جانبازان و معلولان در کتابخانه های گرگان رمپ ایجاد می شود.



حسن علوی مدیر کل کتابخانه های استان نیز گفت : یکی از کتابخانه های شهرستان تا پایان سال به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد



وی افزود: برنامه های متنوع و مسابقات متعددی در هفته کتاب در استان و شهرستان برگزار خواهد شد .