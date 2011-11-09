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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

گرزین:

سفیران کتاب وبِژه جانباران در گرگان فعال می شوند

سفیران کتاب وبِژه جانباران در گرگان فعال می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن کتابخانه های گرگان گفت: بنا داریم سفیران کتاب ویژه جانبازان و معلولان را در شهر گرگان فعال کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر چهارشنبه در انجمن کتابخانه های شهرستان افزود: با اجرای این طرح و با ارسال کتاب برای جانبازان و معلولان، این قشر از امکانات کتابخانه ها بهره مند می شوند.

وی اظهار داشت: کتاب در زندگی بشر صیقل روح، رفیق تنهایی و پلکان تعالی است که خداوند آن را برای قانون زندگی  بشر نازل کرده است.

وی عنوان کرد: برای جانبازان و معلولان در کتابخانه های گرگان رمپ ایجاد می شود.
 
حسن علوی مدیر کل کتابخانه های استان  نیز گفت : یکی از کتابخانه های شهرستان تا پایان سال به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد
 
وی افزود: برنامه های متنوع و مسابقات متعددی در هفته کتاب در استان و شهرستان برگزار خواهد شد .
کد مطلب 1456419

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