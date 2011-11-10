بیشترین درصد مبتلایان به دیابت از نوع 2 بدون دارو درمان می شوند

دکتر محمدحسن ناصری در تشریح انواع دیابت در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دیابت دو نوع است که در نوع اول آن بیمار وابسته به انسولین است اما در نوع دوم که به دیابت غیر وابسته به انسولین نام دارد عموماً با افزایش وزن وکاهش فعالیت های بدنی مواجه اند.

وی افزود: این درصدکه بیش از 95 درصد دیابتی ها را تشکیل می دهند با تغذیه صحیح و کاهش وزن ؛ بدون نیاز به دارو درمان خواهند شد.



ناصری گفت: بالا رفتن امید به زندگی و بهبود شیوه های بهداشتی ، افزایش سن افراد و تغییر در شیوه های زندگی مردم موجبات ابتلا به دیابت را فراهم می کند که مهم ترین راه درمان تغییر در شیوه زندگی است . مصرف مواد قندی ، نوشابه ها ، استرس و... موجب بالا رفتن قند خون در افراد مستعد خواهد شد.



وی مراقبت از بیماران ، ارزیابی نتایج طرح غربالگری از سوی مسئولین بهداشتی را و جمله عوامل ابتلا به دیابت وپیش روی به سوی این بیماری است ؛ ضمن اینکه هزینه های بهداشتی، درمانی و مراقبتی را به همراه خواهدداشت.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: بسیاری از بیماران دیابتی گاهاً سال ها به قند خون مبتلا هستند اما بدلیل عدم شناخت از این بیماری آن را باور ندارند و پیگیر بیماری خود نمی شوند. در صورتی که باید به دقت علائم موجود در این بیماری رصد شود و بنحو جدی به آن اهمیت داد.