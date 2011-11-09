  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

کریمی:

بافت روستایی ویژگی بارز شهرستان ماه‌نشان است

بافت روستایی ویژگی بارز شهرستان ماه‌نشان است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: بافت روستایی ویژگی بارز شهرستان ماه‌نشان است.

به گزارش خبرنگار مهر،  علی‌اکبر کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان ماهنشان با بیان اینکه اکثر اهالی ماه‌نشان دارای زمین‌های کشاورزی در روستاها و حاشیه شهر هستند، افزود: در حال حاضر بحث مهاجرت‌معکوس در شهرستان ماه‌نشان، روند خوبی را طی می‌کند.

 وی در ادامه، از اجرای 247 پروژه عمران‌روستایی در سطح روستاهای ماه‌نشان خبرداد و افزود: این تعداد پروژه عمران‌ روستایی با اعتبار 36 میلیارد تومان در حال اجرا است.

کریمی در ادامه با اشاره به نوسازی و مقاوم‌سازی 165 واحد مسکونی روستایی در شهرستان ماه‌نشان تا سال 84، گفت: این میزان تنها شامل 2 درصد تعداد واحدهای مسکن روستایی می‌شد که با فعالیت دولت نهم، این تعداد به 9 هزار و 55 واحد روستایی یعنی شامل 43 درصد کل واحدهای روستایی در این شهرستان رسید.

معاون عمرانی استاندار زنجان همچنین از وجود 190 کیلومتر راه آسفالت اصلی و فرعی و نیز 280 کیلومتر راه آسفالته روستایی در ماه‌نشان خبر داد.

کد مطلب 1456422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها