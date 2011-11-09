به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان ماهنشان با بیان اینکه اکثر اهالی ماه‌نشان دارای زمین‌های کشاورزی در روستاها و حاشیه شهر هستند، افزود: در حال حاضر بحث مهاجرت‌معکوس در شهرستان ماه‌نشان، روند خوبی را طی می‌کند.

وی در ادامه، از اجرای 247 پروژه عمران‌روستایی در سطح روستاهای ماه‌نشان خبرداد و افزود: این تعداد پروژه عمران‌ روستایی با اعتبار 36 میلیارد تومان در حال اجرا است.

کریمی در ادامه با اشاره به نوسازی و مقاوم‌سازی 165 واحد مسکونی روستایی در شهرستان ماه‌نشان تا سال 84، گفت: این میزان تنها شامل 2 درصد تعداد واحدهای مسکن روستایی می‌شد که با فعالیت دولت نهم، این تعداد به 9 هزار و 55 واحد روستایی یعنی شامل 43 درصد کل واحدهای روستایی در این شهرستان رسید.

معاون عمرانی استاندار زنجان همچنین از وجود 190 کیلومتر راه آسفالت اصلی و فرعی و نیز 280 کیلومتر راه آسفالته روستایی در ماه‌نشان خبر داد.