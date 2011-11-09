مدیران در روند اجرایی پروژه ها زمانبندی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی زاهدی‌پور بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان ماهنشان با بیان اینکه در حال حاضر در این شهرستان پروژه‌های خوبی در حال اجرا است، افزود: باید یک برنامه‌ریزی مناسب در خصوص زمانبندی مناسب این پروژه‌ها صورت گیرد.

وی با اشاره به وجود بافت روستایی در برخی مناطق شهر ماه‌نشان، ادامه داد: شهرستان ماه‌نشان در حال حاضر در برزخ شهرنشینی و روستانشینی قرار دارد. همچنین مؤلفه‌های شهرنشینی در ماه‌نشان، کمتر مورد توجه واقع شده است که باید روند موجود اصلاح شود.

امام جمعه ماه نشان، در ادامه از وضعیت حال حاضر حوزه بهداشت در این شهرستان انتقاد کرد و با تأکید بر اصلاح وضعیت موجود افزود: نبود پزشک معالج و همچنین داروخانه موجب شده است که مردم شهرستان ماه نشان در حوزه بهداشت و سلامت دچار مشکل شوند.

همچنین فرماندار ماه نشان از اجرایی شدن 96 درصد مصوبات هفت دور سفر شهرستانی استاندار زنجان به شهرستان ماه‌نشان خبرداد و با اشاره به توسعه روند اجرای طرح هادی در این شهرستان گفت: از سال 84 تا به امروز 3 هزار 225 خانه روستایی در سطح شهرستان مقاوم‌سازی شده‌اند.

منصور محمدپور، روند توسعه شهرستان ماه‌نشان را پرشتاب دانست و افزود: با روی کار آمدن دولت نهم و دهم، کارهای بزرگی در حوزه سرمایه‌گذاری در این شهرستان صورت گرفته و گام‌های خوبی در این حوزه برداشته شده است.

وی، نگاه ویژه دولت را به مناطق محروم یادآور شد و گفت: شهرستان ماه نشان به عنوان یکی از شهرستان‌های محروم توانسته در مسیر گریز از محرومیت، گام‌های خوبی را بردارد، هر چند هنوز با نقطه آرمانی فاصله دارد.

محمد پور همچنین استعداد و قابلیت شهرستان ماه‌نشان را در حوزه محصولات کشاورزی و آبزی‌پروری، یادآور شد و افزود: در حال حاضر ماه‌نشان رتبه نخست استان در زمینه شیلات را دارد.