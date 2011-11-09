اتحادیه عرب زیر سلطه مثلث مرگ سعودی، آمریکایی و صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری العوامیه در مطلبی با عنوان "عربستان و قطر سیاستهای آمریکا و صهیونیستها را در اتحادیه عرب پیاده می کنند" آورده است : اتحادیه عرب از زمان تاسیس در سال 1945 تاکنون نتوانسته است برای فلسطین که مهمترین عامل شکل گیری این اتحادیه بود قدمی بردارد.

این پایگاه می افزاید: اتحادیه عرب موسسه ای وابسته به مثلث مرگ صهیونیستی،سعودی و آمریکایی و به شمشیری بر گردن فلسطینی ها تبدیل شده است.

پایگاه فوق می نویسد: اتحادیه عرب در راستای مقابله با ملتهای عربی حرکت می کند به گونه ای که در قبال اشغال بحرین از سوی سعودیهای صهیونیست موضعی اتخاذ نکرد، اما در همین حال تصمیم به همراهی با آمریکا و همپیمانانش در لیبی گرفت.

این پایگاه بیان کرد: این اتحادیه همواره حامی صهیونیستها و رژیمهای دیکتاتور به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده است، زیرا منابع مالی آن را تامین می کنند.

پایگاه فوق می افزاید: بیانیه وزیران امور خارجه کشورهای عربی درباره سوریه نشانه سلطه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر این اتحادیه است در این راستا "جاسم بن حمد" وزیر خارجه قطر که خدمات شایانی به صهیونیستها کرده است نقش بسزایی در تصمیمات اتحادیه عرب داشته است.

این پایگاه نوشت : ترس عمیق کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان، قطر و امارات متحده عربی از طوفان تغییرات سبب شده است که آنها هر چه بیشتر به صهیونیستها نزدیک شوند تا از تغییرات در امان باشند.

در این مطلب آمده است : قطر این کودک نازپروده صهیونیستها تلاش می کند که خود را به عنوان یک عضو برجسته اتحادیه عرب و تاثیرگذار در تصمیمات آن نشان دهد.

در این مطلب تصریح شده است : دموکراسی در عربستان محلی از اعراب ندارد، اما آمریکا چون منافعش به وسیله آل سعود تامین می شود، اعتراضی به آن نمی کند، اما در مقابل به انواع توطئه ها در برابر جمهوری اسلامی ایران که دستان مثلت مرگ را قطع کرده و همپیمانان آن می پردازد.

انفجارات عراق، توطئه ها علیه سوریه و بقیه کشورهای عربی و اسلامی از سوی مثلث سه گانه مذکور است.مردم سوریه با پولهای قطر و عربستان و دستور صهیونیستها و آمریکا کشته می شوند.