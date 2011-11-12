رضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروزه قاچاق حیوانات به یک تجارت پر سود در دنیا تبدیل شده است ودر بسیاری از کشورها رخ می دهد اما ایران بیشتر یک کریدور ومسیر قاچاق حیوانات توسط دیگر کشورها است.

به گفته وی، در تجارت همه چیز حتی حیوانات کالا محسوب می شوند که این امر موجب شده حقوق حیوانات در نظر گرفته نشود و به همین دلیل ارگانهای حمایت از حیوانات مانند کنوانسیون سایتیس قوانینی برای تجارت گونه های حیوانات وضع کرده اند.

فرجی اظهار کرد: در حال حاضر 180 کشور دنیا از جمله ایران عضو کنوانسیون سایتیس هستند که بر اساس آن تجارت و خرید و فروش گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض ممنوع است.



وی تصریح کرد: جلوگیری از قاچاق حیوانات مگر با همکاری دستگاهها و ارگانهای مختلف امکان پذیر نیست که در ایران در این زمینه همکاری بسیار خوبی بین سازمان محیط زیست، شیلات، گمرکات مرزی، نیروی انتظامی و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.

به گفته فرجی، قاچاق حیوانات و صدور آنها از ایران به خارج از کشور در موردگونه هایی مانند شاهین، بالابان و فالکون که بیشتر به کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان و ترکمنستان قاچاق می شوند و سمندر لرستانی که آبزی کوچک آکواریومی بوده و رنگ آمیزی بی نظیری دارد به کشورهای اروپایی، ژاپن و اکراین قاچاق می شود رخ می دهد.

وی افزود: گونه سمندر لرستانی که تنها در زیستگاه محدودی در استان لرستان و شمال خوزستان یافت می شود جزو گونه های در معرض انقراض و ثبت شده در کنوانسیون سایتیس است. بر این اساس تمام کشورهای عضو این کنوانسیون بایستی از تجارت و قاچاق آن جلوگیری کنند.

فرجی اظهار داشت: هرگاه گونه ای که توسط قاچاقچیان به کشوری وارد می شود توسط مسئولان کشوری ضبط شود بایستی با هزینه خود قاچاقچی به کشور مبدآ فرستاده شود و جرایم مشخص در مورد فرد قاچاقچی اعمال شود.

به گفته فرجی، گربه سانان و دیگر حیات وحش بزرگ جثه در ایران به دلیل جمعیت کم شان خوشبختانه مگر به صورت موردی قاچاق نمی شوند.

رییس اداره اجرایی و شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: در ایران بیشتر قاچاق حیوانات غیر بومی به داخل کشور در مورد گونه هایی مانند کاسکو که نوعی طوطی خاکستری است و ایگوانا که یک خزنده است انجام می شود که محیط زیست با این شکل از واردات قاچاقی نیز به شدت برخورد می کند.