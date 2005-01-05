تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني درتهران دو برابر مي شود // سازمان داوطلبان آتش نشاني تشكيل مي شود

مدير عامل سازمان آتش نشاني تهران در گفتگو با خبر نگار اجتماعي مهر ضمن اشاره به اين مطلب گفت : از60 ايستگاهي كه در حال حاضر فعالند ،هقت مورد از ايستگاه ها موقتي مي باشند كه نياز به باز سازي دارند .

احمد ضيايي توضيح داد : با بررسي هايي كه تاكنون در زمينه ميزان مقاومت ساختمان ايستگاه هاي آتش نشاني در برابر زلزله صورت گرفته مشخص شد دو ايستگاه بايد نوسازي شوند و دو استگاه ديگر هم نياز به مقاوم سازي دارند ، وضعيت ساير ايستگاه ها نيز در دست بررسي است .

ضيايي اطمينان داد: تا پايان خرداد 84 تعداد پانزده ايستگاه به جمع ايستگاه ها ي آتش نشاني افزوده شود و با افزايش ايستگاه هاي آتش نشاني وبه تبع آن خريداري ماشين آلات جديد وجذب نيروي انساني ضمن آمادگي در برابر زلزله احتمالي تهران ،اين شهر از پوشش ايمني بهتري بر خوردار خواهد شد.

مدير عامل سازمان آتش نشاني در ادامه گفت : در راستاي افزايش توانمندي هاي سازمان در مقابله با زلزله تهران يك بخش پژوهشي نيز راه اندازي شده كه هدف آن مطالعات جامع در زمينه پيشرفته ترين تكنيكهاي روز مهار آتش است كه مهمترين دستاورد آن اتوماتيك كردن سيستم كنترل حريق خواهد بود .

وي در زمينه ايجاد سازمان داوطلبان آتش نشاني گفت :120 پايگاه در حال شكل گيري است وما از درون خانواده شهرداري وپرسنل آن عضو گيري را شروع كرده ايم .همينطور اين آموزش ها در سطح دانشگاه ها ومدارس نيز ارائه خواهند شد.

ضيايي در پايان اشاره كرد : در تلاش هستيم بخش كمكهاي اوليه را در ايستگاه هاي آتش نشاني تقويت كنيم ، اين بخش به مصدومين از محل حادثه تا پاي آمبولانس خدمات كمكهاي اوليه را ارائه مي دهد.