به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از فیلسوفان عدالت را از منظر برابری اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند. امروزه نیز بسیاری از فیلسوفان، عدالت اجتماعی را بر اساس فرصتهای برابر بررسی و اقتصاددانان نیز مفهوم عدالت را بر اساس نوعی از اقتصاد رفاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

دکتر مارک فلوئربی استاد دانشگاه پرینستون در مورد این اثر و فرضیه خود در آن به خبرنگار مهر گفت: مفهوم مسئولیت پذیری مفهومی است که در تفکرات هنجاری مهم در فلسفه سیاسی مورد غفلت واقع شده است.

وی تصریح کرد: همچنین این مفهوم در نظریه‌های اقتصادی "اقتصاد رفاه" نیز مورد غفلت قرار گرفته است. برخی معتقد هستند که نباید تا این اندازه مقوله "مسئولیت پذیری" را در فلسفه سیاسی و اقتصاد، مهم و برجسته کرد.

مؤلف "نظریه انصاف و رفاه اجتماعی" در ادامه تصریح کرد: حتی گاهی نیز ممکن است استفاده ابزاری از مفهوم مسئولیت پذیری شود. برخی ایدئولوژیها این گونه عمل می‌کنند و از این مفهوم به عنوان ابزاری برای توجیه نابرابری و بی انصافی استفاده می‌کنند.

وی افزود: به عبارت دیگر وقتی به نظریه عدالت توزیعی که در آن افراد هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت رجوع می‌کنیم یا به جامعه‌ای که در آن مسئولیتهای افراد هیچ تأثیر و نقشی در شکل دادن به زندگی آنها ندارد نگاه می‌کنیم باید توجه داشته باشیم در این صورت افراد خیلی سریع با مشکل مواجه می‌شوند.

استاد دانشگاه پرینستون با اشاره به اینکه مسئولیت پذیری نتیجه ضروری آزادی است، گفت: بر همین اساس است که مسئولیت پذیری بخش و جزئی از هر جامعه آزاد به شمار می‌رود.