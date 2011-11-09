نمایشگاه دائمی صنایع دستی در شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور روح الله احمد زاده کرمانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مژگان ریاحی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری وجمعی دیگر از مسئولان افتتاح شد.

این نمایشگاه در 13 غرفه در رشته های قفل، نمد سفال و سرامیک، لباس محلی، احجام فلزی، مشبک، چرم، معرق، خاتم کاری، قلم کار، ترمه، برپا شده است.

همچنین در این نمایشگاه سیاه چادر دائمی عشایری برپا است.

هم اکنون پخت نان محلی، پخت آش محلی، رقص محلی و موسیقی سنتی چهار محال و بختیاری در این مکان هم اکنون در حال اجرا است.