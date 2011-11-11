علی نوظهوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابتهای ترامپولین قهرمانی باشگاههای کشور را طوری برنامهریزی کردهایم که ورزشکاران و تیمها در فاصلههای کوتاهتری نسبت به قبل مسابقه دهند. قرار است مانند سالهای قبل این رقابتها را همزمان با برگزاری مسابقات لیگ برتر ژیمناستیک برگزار کنیم.
وی افزود: طبق هماهنگی با باشگاهها قرار است در کنار برگزاری مرحله دوم و چهارم لیگهای ژیمناستیک ایران شاهد برگزاری مسابقات باشگاهی ترامپولین هم باشیم.
رئیس کمیته ترامپولین فدراسیون ژیمناستیک خاطرنشان کرد: در تمام دنیا و حتی المپیک هم برگزاری این دو مسابقه کنار هم است. اما متاسفانه با توجه به اینکه این رشته در ایران به تازگی راه اندازی شده هنوز برنامهای برای حضور ترامپولین در المپیک نداشتهایم.
وی ادامه داد: رشته ورزشی ترامپولین به حضور در المپیک 2016 برزیل فکر می کند. مطمئنا می توانیم با برنامهریزی مطلوب و بهره از مربیان خوب خارجی خود را برای کسب سهمیههای المپیک در چهار سال آینده آماده کنیم.
وی خاطر نشان کرد: تیم ترامپولین در آخرین مسابقاتی که شرکت کرده بود نتایج خوبی بدست آورد. تیم ما توانست در مسابقات بین المللی یونان مدالهای خوبی بدست آورد و ما را نسبت به آینده این رشته امیدوار کند. در مجموع از عملکرد این تیم رضایت داریم و امیدواریم تیم بتواند به همین شکل موفقیتهای خود را ادامه دهد.
مرحله اول از رقابتهای ترامپولین قهرمانی باشگاههای کشور اوایل آذرماه سال جاری همزمان با برگزاری مرحله دوم مسابقات باشگاهی ژیمناستیک ایران در گنبدکاووس برگزار خواهد شد.
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