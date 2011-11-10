کاندیداهای گلستان دست بکار شدند/ از پیامک تا مراسمهای عزا و عروسی

به گزارش خبرنگار مهر، شروع زودهنگام برخی شیوه های تبلیغی به صورت غیررسمی درحالی است که تا زمان رسمی تبلیغات نمایندگان مجلس، ماهها فرصت باقی است.

در این حال برخی نامزدهای احتمالی استان گلستان برای نشستن بر روی کرسیهای نمایندگی فرصت را غنیمت شمرده و با موتور روشن و چراغ خاموش به تبلیغات می پردازند.

تبلیغات با چراغ خاموش

این عده نیز می دانند که انجام تبلیغات زودهنگام در حال حاضر نوعی تخلف انتخاباتی محسوب می شود و برای فرار از این تخلف به برخی شیوه های تکراری و مرسوم می پردازند.

برخی نامزدهای گلستان در این شرایط با استفاده از پیامک تا شرکت در مراسمهای عزا و عروسی تصمیم دارند تا خودی نشان دهند و خود را در بین افکار عمومی و حوزه انتخابیه مورد نظرشان معرفی کنند.

شرکت در مراسم های ختم، استفاده از پیامک برای تبریک و تسلیت به مناسبت های مختلف، برگزاری نشست هایی که ضیافت نهار یا شام ختم می شود، نوشتن مطلب و اظهار نظر در حوزه های مختلف در رسانه ها و .. عمده شیوه هایی است که برخی نامزدها به آن تمسک جسته اند.

برخی نامزدهای احتمالی در حوزه های انتخابیه گلستان با سفر به مناطق مختلف و حضور در منازل افراد بانفوذ و شرکت در مراسم های عزا و عروسی سعی دارند تا به نوعی به مردم حوزه انتخابیه گوشزد کنند که آنان نیز کاندیدای این دوره هستند.

علاوه بر این، برخی نامزدها نیز این روزها چشمشان به گوشه و کنار خیابانهاست و اگر اعلامیه ترحیمی بینیند سعی می کنند که به بهانه تسلی خاطر بازماندگان از این مراسم بصورت غیرمستقیم برای تبلیغ خود بهره گیرند.

برگزاری نشست ها و میتینگ های شبانه در منازل افراد بانفوذ و برجسته محلی و شهری از دیگر روشهایی است که برخی نامزدها از آن بهره می گیرند و بعضی اینگونه وعده می دهند که با گزینش آنها تمامی مشکلات شهری و روستایی حوزه انتخابیه به یکباره رفع می شود.

برخی نامزدهای احتمالی نیز به اسم کمک به مساجد سعی می کنند رای مردم را به سوی خودشان جلب کنند و شرکت در مراسمهای مختلف نیز یک امر متداول شده است.

تخریب نمایندگان فعلی و انتقاد از برنامه های اجرایی رقبا نیز نقل و نبات نشست های برخی نامزدهای احتمالی است و از این طریق سعی دارند به جلب افکار عمومی بپردازند.

ساختارهای معیوب تبلیغاتی

به تاکید کارشناسان تمامی این شیوه های مرسوم و متدوال ریشه در ساختارهای معبوب تبلیغاتی انتخابات دارد و برای برون رفت از این مسئله باید راهکارهای کارشناسی ارائه شود.

برخی شهروندان گلستان درباره شیوه های ذکره شده تبلیغات برخی نامزدها نظرهای جالبی دارند و به اعتقاد آنها، حرکت بر مبنای قانون بهترین شیوه است که باید همه افراد بویژه کاندیداهای خانه ملت به آن توجه داشته باشند.

یک شهروند گرگانی در این زمینه می گوید: در مناسبتهای مختلف شاهد ارسال پیامکهای زیادی از سوی نامزدهای احتمالی انتخابات هستیم و این هزینه ها بر چه اساسی صورت می گیرد.

به گفته این شهروند، دادن وعده و وعیده های مختلف از جمله ساخت طرحهای بزرگ اشتغالزا، افرایش یارانه، ریشه کنی بیکاری و ...که برخی نامزدها به آن پناه می برند، یا ناشی از عدم شناخت آنها نسبت به حوزه نمایندگی است و یا تصور می کنند مردم فریب این وعده ها را خواهند خود.

باید آرایش سیاسی منطقه را رصد کنیم

فرماندار آق قلا نیز در این میان با اشاره به تبلیغات زودهنگام برخی کاندیداها تاکید کرد: مواردی از تبلیغ که مصداق تخلف است باید رصد و پیگیری و از بروز آن جلوگیری شود.

حاجی گلدی کر افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان اسلام باید آرایش سیاسی منطقه را رصد کنیم و آرامش سیاسی را با مشارکت مردم و افراد ذی نفوذ ایجاد کنیم و با برخورد منطقی، مشکلات را مدیریت کنیم.

وی با تاکید بر ایجاد نشاط سیاسی در شهرستان اضافه کرد: ما به عنوان مجری برگزاری انتخابات شهرستان تمامی هدفمان این باید باشد که انتخاباتی سالم و بدون حاشیه در شهرستان برگزار شود.



فرماندار شهرستان آق قلا با بیان این مطلب که رکن اصلی انتخابات هیئت اجرایی است، گفت: مسئولان ستاد اجرایی انتخابات در شهرستان باید با دقت و نظارت جدی انتخاب شوند.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان هم گفت: مسئولان موظف شدند قبل از تشکیل ستاد انتخابات استان یک جلسه تشکیل دهند و بنا به دستور استاندار گلستان در حال حاضر هر 15 روز یکبار جلسه استانی به ریاست رئیس ستاد انتخابات استان تشکیل می‎شود.



علیرضا جمشیدی افزود: معاون سیاسی امنیتی استاندار رئیس ستاد انتخابات استان و دبیری ستاد به عهده مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری خواهد بود.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت: مقدمات انتخابات از ماه‎های پیش با آماده‎سازی تجهیزات و راه‎اندازی شبکه وی‎پی‎ان و ارتباط با ستاد انتخابات وزارت کشور و انجام مکاتبات و ارسال مراسلات از طریق این شبکه شروع شده بود، ولی فعالیت رسمی از 15 مهرماه آغاز شده است.



جمشیدی یادآور شد: هم اکنون کارشناسان سیاسی و انتخابات معاونت سیاسی و امنیتی استانداری در دبیرخانه ستاد انتخابات استان مستقر شده‎اند.



وی اضافه کرد: در حال حاضر در سطح استان دبیرخانه ستاد انتخابات استان فعال و ارتباطات با وزارت کشور به طور دائمی و مستمر و روزانه انجام می‎شود و مکاتبات و اطلاعات لازم در اختیار وزارت کشور ارسال و موارد ابلاغی نیز به فرمانداران و بخشداران استان نیز ابلاغ می‎شود.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان ابراز داشت: ستاد انتخابات استان علاوه بر آماده‎سازی مقدمات انتخابات رصد کردن فضاهای حوزه‎های انتخاباتی را در دستور کار خود قرار داده است.

گلستان شش حوزه انتخابیه و 7 نماینده مجلس دارد.