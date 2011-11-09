تیم ایران فراتر از مرز آمادگی در رقابتهای جهانی توآ شرکت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش نظر زاده اظهار داشت: نفرات تیم ملی از فیلترهای بسیار زیادی برای شرکت در این مسابقات گذشته اند به طوریکه برترین های مسابقات انتخابی،لیگ و قهرمان کشوری در این رقابتها حضور یافته اند.

وی افزود: تیم ایران برای حضور در این رقابتها دو مرحله اردو را که در سطح بسیار بالایی در استانهای ایلام و کردستان برگزار شد، پشت سر گذاشته است.

سرپرست تیم مایانا ایران بیان داشت: ایران در بخش مایانا با هشت ورزشکار از استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه،البرز و سمنان در هشت وزن به رقابت می پردازد.

وی در خصوص سطح کیفی مسابقات اضافه کرد: از آنجایی که رشته مایانا مربوط به کشور ایران است و کشورهای شرکت کننده اولین دوره مسابقات جهانی را تجربه می کنند از لحاظ فنی در سطح ایران نیستند و با تمامی قوانین آشنایی لازم را ندارند از این رو باید بیشتر آموزش ببینند اما نمی توان آنها را نیز دست کم گرفت زیرا بازیکنان بسیار خوبی نیز در بین آنها پیدا می شود.

سرپرست تیم مایانا ایران به مراسم افتتاحیه مسابقات اشاره کرد و گفت: مراسم افتتاحیه از جذابیت زیادی برخوردار بود به طوری که تحسین تیمهای خارجی را به همراه داشت.

نظر زاده تصریح کرد: شیراز میزبان بسیار خوبی برای این مسابقات بوده است و فدراسیون نیز زحمات بسیار زیادی برای بهتر برگزار شدن این رقابتها متحمل شده اما توان ایران بالاتر از این است و می طلبد همه مسئولان برای برگزاری مسابقات جهانی حمایتهای لازم را داشته باشند.

در مسابقات جهانی توا که در شیراز در حال برگزاری است 43 کشور در سه بخش رزمهای محلی گیلان و مازندران ( گیلما) و دو چوب سیستان و خراسان و مایانا( نیمه آزاد) با هم به رقابت می پردازند.