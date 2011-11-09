  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

مخالفان دولت سوریه در قاهره تخم مرغ باران شدند

مخالفان دولت سوریه در قاهره تخم مرغ باران شدند

گروهی از مخالفان "بشار اسد" در قاهره با تخم مرغ مورد حمله قرار گرفته و از دیدار با دبیرکل اتحادیه عرب منصرف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این افراد که برای دیدار با سران اتحادیه عرب در مقر آن واقع در قاهره به این شهر رفته بودند توسط گروهی از طرفداران دولت سوریه تخم مرغ باران شدند.

بر اساس این گزارش گروه 4 نفره مخالفان اسد که عازم دیدار با "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب بودند، پس از این حمله از تصمیم خود منصرف شدند.
 
قرار بود شب چهارشنبه نمایندگان اپوزیسیون خارج از کشور سوریه برای بررسی وضعیت مخالفان در این کشور با العربی رایزنی کنند. گفتنی است در پی بروز اعتراضات داخلی در سوریه اتحادیه عرب کمیته ویژه ای برای همکاری با معترضان تشکیل داده است.
کد مطلب 1456448

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها