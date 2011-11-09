مخالفان دولت سوریه در قاهره تخم مرغ باران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این افراد که برای دیدار با سران اتحادیه عرب در مقر آن واقع در قاهره به این شهر رفته بودند توسط گروهی از طرفداران دولت سوریه تخم مرغ باران شدند.

بر اساس این گزارش گروه 4 نفره مخالفان اسد که عازم دیدار با "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب بودند، پس از این حمله از تصمیم خود منصرف شدند.

قرار بود شب چهارشنبه نمایندگان اپوزیسیون خارج از کشور سوریه برای بررسی وضعیت مخالفان در این کشور با العربی رایزنی کنند. گفتنی است در پی بروز اعتراضات داخلی در سوریه اتحادیه عرب کمیته ویژه ای برای همکاری با معترضان تشکیل داده است.