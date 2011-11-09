واکنش مخالفان آل خلیفه به سخنان کلینتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، با وجود استقبال جمعیت الوفاق بحرین از اظهارات "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا درباره بحرین، گروههای دیگر از جمله عمل اسلامی با آن مخالفت کردند.

الوفاق تاکید کرد: مشکل سیاسی بحرین نبود اصلاحات حقیقی و جدی است.مقامات آمریکایی بارها از دومکراسی زبان به میان آورده اند و هم اکنون آزمون واقعی برای آمریکا پیش آمده است تا دوست نزدیک خود را به دموکراسی دعوت کند.

در بیانیه جمعیت الوفاق آمده است : ما با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره اینکه سرکوب سبب پایان خواسته های مشروع و عادلانه مردم بحرین نمی شود هم عقیده هستیم و راه حل واقعی در انجام اصلاحات واقعی است.

الوفاق بیان کرد: ما آمادگی کامل داریم وارد هر گفتگویی که وطن و منطقه را از بحران سیاسی نجات دهد شویم، اما باید هر طرح سیاسی واقعی تحت نظارت بین المللی باشد.

این در حالی است که جمعیت عمل اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: منطق دیپلماتیک کلینتون مردود است، زیرا در راستای ترویج گزارش محمود بسیونی رئیس کمیته حقیقت یاب رژیم بحرین حرکت می کند.

در این بیانیه آمده است : سخنان وزیر خارجه آمریکا سم آمیخته با عسل است و زمینه ساز تبرئه مقامات رژیم بحرین است و موافقت کورکورانه با آن دوراندیشی نیست.

جمعیت عمل اسلامی بحرین بیان کرد: سیاست آمریکا در بحرین تا به امروز در راستای حمایت از مردم بحرین در تعیین سرنوشت خود نبوده و سبب توقف اقدامات رژیم علیه مخالفان نشده است.

این بیانیه ذکر کرد: آمریکا تاکنون اقدامی برای توقف دادگاههای نظامی به عمل نیاورده و مانع انفصال از خدمت کارمندان نشده است.

شایان ذکر است که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن درخواست از عربستان و بحرین برای توجه به اصلاحات اساسی گفته بود: بی ثباتی در منطقه اصلاح طلبی نیست، بلکه ایستادگی در برابر تغییرات است من و اوباما در دیدارهای مشترکمان با مسئولان بحرینی به صراحت از آنها خواسته ایم که اصلاحات واقعی انجام دهند.