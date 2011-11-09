آخرین مانع پیوستن روسیه به WTO از سر راه برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از 18 دوره مذاکرات برای پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی(WTO) سرانجام آخرین مانع برای این اقدام از سر راه برداشته شد.

بر این اساس، نمایندگان روسیه و گرجستان امروز چهارشنبه در دفتر مرکزی این سازمان در ژنو با امضای قرارداد همکاری گمرکی، راه را برای این کشور هموار کردند.

گرجستان که خود عضو سازمان تجارت جهانی است پیش از این به دلیل حمایت روسیه از خودمختاری اوستیای جنوبی و آبخازیا مخالف پیوستن این کشور به WTO بود. با امضای این توافقنامه قرار است فعالیتهای تجاری در این مناطق که تحت کنترل نظامی روسها است، تحت کنترل و نظارت یک نهاد بین المللی قرار گیرد.

در همین حال "کیث راکول" یک سخنگوی سازمان تجارت جهانی ضمن ابراز خرسندی از توافق بین گرجستان و روسیه از پایان اختلافات بین این دو کشور خبر داد. به این ترتیب روسیه در نشست وزیران کشورهای عضو WTO که در ماه دسامبر برگزار می شود، رسما به عضویت این سازمان در می آید.