ایجاد 100 هزار شغل در حوزه صنایع دستی برنامه ریزی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ویدا توحدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 254 رشته صنایع دستی فعال و نیمه فعال در سطح کشور، اظهار داشت: دولت با تدوین ایجاد فرصتهای اشتغالزایی در حوزه های مختلف تولیدی، سهمیه اشتغالزایی خانگی برای حوزه صنایع دستی در هر استان را مشخص کرده است.

وی در ادامه برگزاری دوره های آموزشی و بیمه صنعتگران را از مهمترین ابزارهای حمایتی از فعالان صنایع دستی کشور عنوان کرد و گفت: بیمه صنعتگران در حال اجرا است در حالیکه شمار زیادی از آنان هنوز برای این امر مراجعه نکرده اند.

وی تاکید کرد: ثبت نشان جغرافیایی و حوزه منطقه ای بر روی تولیدات صنایع دستی بخصوص نساجی سنتی به منظور حمایت از این تولیدات پیشنهاد شده است.

توحدی در خاتمه در پاسخ به انتقاد از قیمت بالای تولیدات صنایع دستی در کشور بیان داشت: این انتقاد به دلیل عدم شناخت از هنر و تولیدات صنایع دستی است، در حالیکه تولیدات در این صنعت با تنوع های مختلف با قیمتهای متفاوت به بازار مصرف عرضه می شود.