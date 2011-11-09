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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۲۰

توحدی:

ایجاد 100 هزار شغل در حوزه صنایع دستی برنامه ریزی شده است

ایجاد 100 هزار شغل در حوزه صنایع دستی برنامه ریزی شده است

بجنورد – خبرگزاری مهر: مدیر کل توسعه و ترویج معاون صنایع دستی کشور گفت: در راستای طرح اشتغالزایی خانگی دولت ایجاد 100 هزار شغل در حوزه صنایع دستی کشور تدوین شده است که تا پایان سال مالی جاری این سهمیه باید محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ویدا توحدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 254 رشته صنایع دستی فعال و نیمه فعال در سطح کشور، اظهار داشت: دولت با تدوین ایجاد فرصتهای اشتغالزایی در حوزه های مختلف تولیدی، سهمیه اشتغالزایی خانگی برای حوزه صنایع دستی در هر استان را مشخص کرده است.

وی در ادامه برگزاری دوره های آموزشی و بیمه صنعتگران را از مهمترین ابزارهای حمایتی از فعالان صنایع دستی کشور عنوان کرد و گفت: بیمه صنعتگران در حال اجرا است در حالیکه شمار زیادی از آنان هنوز برای این امر مراجعه نکرده اند.

وی تاکید کرد: ثبت نشان جغرافیایی و حوزه منطقه ای بر روی تولیدات صنایع دستی بخصوص نساجی سنتی به منظور حمایت از این تولیدات پیشنهاد شده است.

توحدی در خاتمه در پاسخ به انتقاد از قیمت بالای تولیدات صنایع دستی در کشور بیان داشت: این انتقاد به دلیل عدم شناخت از هنر و تولیدات صنایع دستی است، در حالیکه تولیدات در این صنعت با تنوع های مختلف با قیمتهای متفاوت به بازار مصرف عرضه می شود.

کد مطلب 1456460

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