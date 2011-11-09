بازدید مشاور ارشد رئیس جمهور بروندی از مرکز تربیت مربی کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازدید در راستای تفاهمنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بروندی در خصوص آموزشهای فنی و حرفه ای بوده است.

عبدالرحمان پس از بازدید از قسمت های مختلف کارگاه های آموزشی این مرکز هدف از بازدید را آشنایی بیشتر با مراکز فنی و حرفه ای ایران بویژه مرکز تربیت مربی و استفاده از تجارب ایران در زمینه ارتقاء مهارت مربیان آموزش های فنی و حرفه ای در حوزه مهارتی عنوان کرد.

وی با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور متبوع خود بیشترین توجه را به آموزشهای بخش کشاورزی از جمله باغداری، پرورش گل، گیاهان دارویی و گلخانه ای، تولید بذر، بهره وری خاک و ماشین آلات کشاورزی معطوف داشت.

‌علی توکلی رئیس مرکز تربیت مربی پژوهش های فنی و حرفه ای کشور در کرج نیز در این بازدید ضمن خوش آمدگویی به معرفی فعالیتهای این مرکز پرداخت.

وی با معرفی ظرفیت ها و محورهای همکاری اظهار امیدواری کرد تا در راستای تفاهمنامه های موجود در زمینه آموزش های مهارتی همکاری های مثمر ثمری انجام شود.







