به گزارش خبرگزاری مهر، این نشستها به همت گروه مطالعات توسعه اسلامیِ موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی هر هفته سهشنبهها ساعت 15 در محل اتاق شورا در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار میشود.
نشست آتی از این مجموعه با عنوان "مسئله پیشرفت و پیشرفت مسئله" با سخنرانی دکتر لطفالله نبوی استاد منطق و فلسفه دانشگاه تربیت مدرس بعلت تقارن روز سه شنبه با عید غدیر، روز یکشنبه 22 آبان ساعت 15 برگزار میشود.
حجتالاسلام دکتر قائمینیا متخصص در زمینه فلسفه و معرفتشناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز سهشنبه اول آذرماه بحث "پیشرفت و مبانی معرفتشناختی پیشرفت علوم انسانی" را مطرح کرده و سهشنبه 8 آذر نیز دکتر علیرضا شجاعیزند، استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس، به "بازخوانی نقش دین در توسعه" میپردازد.
در ادامه این نشستها دکتر غلامرضا اعوانی روز سهشنبه 22 آذرماه "بایستگیهای توسعه و ضرورت درک مقدماتی" را بررسی کرده و سهشنبه 29 آذر نیز حجتالاسلام معلمی استاد فلسفه اخلاق دانشگاه باقرالعلوم موضوع "چیستی و جایگاه ارزش در فلسفه اخلاق را در یک مقایسه تطبیقی با مبانی اقتصاد متعارف" را مورد بررسی قرار میدهد.
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد واقع شده است. حضور در این نشستها برای عموم آزاد است.
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