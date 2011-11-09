دومین دوره نخست وزیری توسک در لهستان قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حزب لیبرال راستگرای PO لهستان و حزب محافظه کار کشاورزان PSL با ائتلاف خود برای تشکیل دولت جدید این کشور موافقت کردند.

با این اقدام انتخاب مجدد "دونالد توسک" به نخست وزیری که از چهار سال پیش تا کنون ریاست قوه مجریه لهستان را به عهده دارد، قطعی شد. این نخستین بار پس از انقلاب مسالمت آمیز سال 1989 در لهستان است که یک دولت با حضور احزاب ائتلافی خود برای دومین بار به قدرت می رسد.

گفتنی است توسک پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر از سوی "برونیسلاو کودورکوفسکی" رئیس جمهوری لهستان مامور تشکیل دولت جدید این کشور شده است.