45 درصد دانشجویان کشور از خوابگاههای دانشجویی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متکان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این درصد در سالهای اخیر همزمان با افزایش دانشجویان دانشگاههای کشور بیشتر شده است.

وی اضافه کرد:67 درصد از خوابگاه های دانشجویی کشور یک تا چهار دانشجو را در خود جای می دهند.

معاون اداری و مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه با افزایش تعداد دانشجویان، روند ساخت خوابگاه های دانشجویی در کشور از رشد خوبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: ساخت خوابگاه های دانشجویی با تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی از این پس کمبودهای خوابگاه های دانشجویان را جبران خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه سالانه حدود 200 هزار مترمربع به ظرفیت خوابگاه های دانشجویی کشور افزوده می شود، افزود: دولت در این خصوص تسهیلات با کارمزد چهار درصد به سرمایه گذاران برای ساخت خوابگاه های دانشجویی اعطا می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون به طور میانگین از هر استاد دانشگاه، یک تا پنج مقاله در مجله های معتبر بین المللی چاپ می شود، یادآور شد: چاپ مقالات بین المللی در سالهای اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده به طوریکه در سال گذشته حدود 19هزار مقاله در مجلات بین المللی چاپ شده است.