"آنجلینو آلفانو" نامزد حزب حاکم ایتالیا در انتخابات پارلمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سیلویو برلوسکنی" که شب گذشته کناره گیری اش از نخست وزیری ایتالیا را اعلام کرده قصد ندارد در انتخابات پارلمانی پیش روی این کشور شرکت کند.

بر این اساس، وی با معرفی "آنجلینو آلفانو" به عنوان رئیس جدید حزب حاکم "مردم آزادی" گفت این فرد در انتخابات آتی نامزد اصلی حزب حاکم خواهد بود.

برلوسکنی در سخنان سه شنبه شب خود متعهد شد پس از تصویب لایحه اصلاحات پیشنهادی خود در پارلمان که اجرای آن خواسته اتحادیه اروپا است، از سمت خود کناره گیری می کند.

این در حالی است که تصویب این لایحه در هر دو مجلس نمایندگان و سنای ایتالیا دست کم چند هفته به طول می انجامد. طبق این گزارش به محض کناره گیری برلوسکنی، "جیورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهوری ایتالیا مذاکره با گروههای سیاسی را برای تشکیل دولت جدید آغاز می کند.

گفتنی است پس از هفته ها فشار مخالفان برلوسکنی در دولت و پارلمان ایتالیا از جمله خروج دهها نماینده پارلمان از فراکسیون حزب حاکم، وی سرانجام ناچار به پذیرش درخواست آنها مبنی بر کناره گیری خود شد.