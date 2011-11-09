به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان سمنان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه امروز در یادواره 183 شهید شهرستان مهدیشهر استان سمنان با تاکید بر اینکه سعادت و خیر یک ملت در این است که لباس رزم و جهاد بر تن کنند گفت: هیچ موضوعی در میان مسلمان به اندازه جهاد اهمیت ندارد چرا که افرادی که در کسوت جهاد بودند یا دلهایشان سرشار از عشق به این امر مقدس بوده هیچگاه لباس ذلت بر تن نکردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با نگاه به سنت های غرب در می یابیم که در گذشته مفهوم جهاد برای آنان کلیدی بود اما بعد از گذشت چند صد سال جهاد از زندگی آنها دور شد و آنها دچار از خود بیگانگی و غفلت شده و به مشکلات اخلاقی دچار شدند.

وی با تاکید بر اینکه پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران کشوری بود که مردم آن در مقابل سایر ملت ها سرشکسته بودند گفت: این موضوع به این دلیل است که ایران پیش از انقلاب تنها کشوری بود که به رژیم صهیونیستی کمک می کرد.

لاریجانی ادامه داد: اما امروز با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران از حالت سرافکندگی بیرون آمده و همه شیطنت های غرب و شرق خنثی شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبران انقلاب های منطقه به انقلاب اسلامی و ملت ایران تعلق خاطر دارند گفت: در کنفرانس اخیر انتفاضه فلسطین با بسیاری از سران و انقلابیون کشورهای منطقه ملاقات کردیم و مشاهده کردیم که مردم تونس که به دلیل دیکتاتوری موجود در این کشور ارتباط درستی با ایران نداشتند هم اکنون فهم درستی از حرکت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پیدا کردند.

عیار ادعاهای غرب در موضوع بحرین عیان شد

لاریجانی با تاکید بر اینکه انقلاب های منطقه نظم توهمی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به هم زد افزود: غربی ها تلاش داشتند با فرصت طلبی بر موج انقلاب های منطقه سوار شوند اما عیار ادعاهایشان در موضوع بحرین روشن شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مگر مردم بحرین انسان نبودند که اوباما از حکومت دیکتاتوری در این کشور حمایت کرد و حتی به رفقایش توصیه کرد که با تانک بحرین را بگیرند. این مسئله نشان داد که آنها همواره معیارهای دوگانه دارند.

دشمنی غرب و آمریکا با آیت الله خامنه ای هیچ گاه به روشنی امروز نبوده است

وی با تاکید بر اینکه در گذشته کینه غربی ها نسبت به ولایت فقیه و آیت الله خامنه ای به روشنی امروز نبود، گفت: آمریکا ، رژیم صهیونیستی و غرب در 33 سال اخیر نسبت به آیت الله خامنه ای با عداوت و کینه برخورد داشتند اما می بینیم که امروز این برنامه منسجم تر شده و آنها با ساخت فیلم به تخریب رهبر معظم انقلاب روی آورده اند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: غربی ها برای پیاده کردن این برنامه خود به دنبال برخی روشنفکرنمایان ایرانی رفتند و نسبت به شخصیت آیت الله خامنه ای که ملت ایران با ایشان رابطه عاطفی دارد، سمپاشی هایی کردند. البته به هیچ وجه موفق نمی شوند چرا که ملت ایران هوشیار است و به خاطر رفتار ناصواب آمریکا و انگلیس سیلی محکمتری به گوش آنها خواهد زد.

بغض غربی ها از آیت الله خامنه ای به دلیل "بیداری اسلامی" در منطقه است

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بغض غربی ها به آیت الله خامنه ای به دلیل این است که رهبر معظم انقلاب از ابتدای وقوع انقلاب های اخیر در منطقه برخلاف برخی که با اعوجاج فکر می کردند انقلاب های منطقه کار آمریکا و غربی ها است از بیداری اسلامی سخن گفتند و در اولین روزهای انقلاب مصر تکلیف مبارک را مشخص کردند.

وی با تاکید بر اینکه راه ملت ایران از طریق تبعیت از ولایت فقیه و روحانیت می گذرد، اضافه کرد: غربی ها تلاش کردند با سناریوی مفتضحانه ایران را به ترور متهم کنند اما این اقدام به قدری بچگانه بود که در ابتدای کار عقیم ماند.

"حاج قاسم" پولی در خارج ندارد که اتحادیه اروپا آن را بلوکه کند

لاریجانی ادامه داد: اوباما در ابتدای این سناریو دستپاچه شد و عنوان کرد که این ترور کار سپاه قدس بوده و حتی اتحادیه اروپا عنوان کرد که باید اموال حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را ضبط کرد در حالی که حاج قاسم هیچ پولی در خارج ندارد و اگر غربی ها خیال می کنند ایشان پولی در خارج دارد بروند و آن را ضبط کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی و نیروهای سپاه پاسداران ، افرادی مجاهد هستند که با هستی شان وارد جنگ تحمیلی شدند و با جان خود معامله کردند گفت: آمریکا در سناریوی اخیر فردی تریاکی را عامل ایران معرفی کردند در حالی که این سناریو بسیار مفتضحانه بود.

وی با بیان اینکه علت مخالفت غربی ها با سپاه پاسداران این است که این نیرو مردمی به شمار می رود افزود: سپاه در طول 33 سال اخیر با صلابت و اخلاص با همه معاندین برخورد کرده است.

علت تخریب سپاه برنامه های احتمالی غرب برای بحران های آینده است

لاریجانی ادامه داد: شاید هم غربی ها می خواهند بحران هایی را بوجود بیاورند و به همین دلیل می خواهند سپاه را از قبل تخریب کنند.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه نقش سپاه پاسداران و نیروی قدس در مسائل مهم منطقه ای تاثیر گذار و برجسته بوده است گفت: به همین دلیل شلیک های سیاسی آنها همواره به سمت تخریب این نیروی عظیم بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: بیداری در ملت ایران قوی است و به هیچ وجه اجازه نخواهند داد آمریکا با سفله گری در ایران ماجراجویی کند.

هیچ موضوعی چون وحدت و توجه به مسائل اقتصادی مردم دشمنان را مایوس نمی کند

وی با بیان اینکه تورم و اشتغال دو موضوع مهم در شرایط فعلی کشور است گفت: معتقدم باید بخش های حاشیه ای و دعوا در ذیل مشکلات مردم قرار بگیرد چرا که هیچ موضوعی مهمتر از وحدت داشتن و توجه به مسائل ملت ایران از نظر اقتصادی دشمنان را مایوس نمی کند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه باید رونق اقتصادی و انگیزه برای سرمایه گذار در کشورمان وجود داشته باشد تا ظرفیت های متعدد احیا شود گفت: اگر ساختار اقتصادی درست کار می کرد به هیچ وجه تورم به میزان فعلی بالا نمی رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و افزود: باید نیروهای مومن، ولایتمدار و متخصص به مجلس راه پیدا کنند تا مجلسی کارآمد شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه سیاست ها و ساختارها از نظر اجرایی و نظارت به عهده مجلس است گفت: لذا این امر نیازمند افراد شجاع است که هر حرفی در راستای منافع ملی است بزنند.