کاله جوان فاتح دربی مازنیها در والیبال دسته یک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم کاله جوان مازندران و وحدت ساری، در چارچوب هفته دوم دور رفت مسابقات لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور شامگاه چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل برگزار و طی آن تیم کاله جوان در سه ست متوالی حریف سرسخت خود را با شکست بدرقه کرد.

تیم کاله جوان در این مسابقه با امتیازهای27 بر25، 25 بر11 و 25 بر22 ، برابر وحدت ساری صاحب برتری شد.

دو نماینده مازندران در حالی هفته دوم این مسابقات برابر هم قرار گرفتند، که تیم کاله جوان مازندران در هفته نخست این مسابقات در دیداری خارج از خانه با نتیجه سه بر دو تیم شهرکهای صنعتی خراسان شمالی را شکست داده بود و وحدت هم در ساری نتیجه را به میهمان خود باخت.

دیدار حساس دو نماینده مازندران را محمود علی نژاد به عنوان داور اول وعبدالوهاب سقلی به عنوان داور دوم قضاوت کردند و داوود شعبانعلی به عنوان ناظر فدراسیون در آمل حضور داشت.

تیم کاله جوان مازندران، با کسب این پیروزی با ارزش خانگی، دومین برتری متوالی خود در این مسابقات را جشن گرفت و صدر جدول رده بندی مسابقات والیبال دسته یک باشگاههای کشور در گروه الف صعود کرد.

تیم وحدت ساری که نخستین حضور خود در مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشوررا تجربه می کند، دومین شکست این فصل خود را درهفته دوم کسب کرد تا شرایط برای این تیم تازه وارد در ابتدای فصل سخت تر شود.

بیش از هزار نفر از هواداران و والیبال دوستان پرشور آملی از نزدیک شاهد مسابقه دو نماینده مازندران بودند.

فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک والیبال مردان باشگاههای کشور، با شرکت 14 تیم از 11 آبان آغازشده و تا 27 اسفند امسال ادامه خواهد داشت.