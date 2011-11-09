توسعه بندرعباس نباید به قیمت بی آبی میناب تمام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین معتمدی فر عصر چهارشنبه در حاشیه سفر استاندار هرمزگان به میناب، بیان داشت: مدیریت نادرست مصرف آب انتقالی سد استقلال به بندرعباس و حفر 15 حلقه چاه در بستر رودخانه میناب اجحاف بزرگی در حق مردم این شهرستان است و توسعه و آبادانی بندرعباس نباید به قیمت نابودی جلگه میناب و بی آبی این شهرستان انجام شود.

وی با خطاب قرار دادن مسئولان ومدیران استانی و شهرستانی افزود: زمانی میناب در محاصره آب بود و مردم به علت فراوانی آب به پرورش گاومیش می پرداختند اما این روزها به سبب خشکسالیهای مکرر و برداشت غیر اصولی از منابع زیر سطحی شاهد نشست زمین و ایجاد حفره های بزرگ در دشت میناب هستیم.

امام جمعه میناب تاکید کرد: بحران به وجود آمده ناشی از کم آبی درشهرستان میناب نیاز به توجه بیشتر مسئولان دارد.

معتمدی فر اظهار داشت: انتقال و مصرف آب از شهرستان میناب به بندر عباس در حالی انجام می پذیرد که دربرخی از روستاهای میناب مردم مجبور به جیره بندی آب هستند.

وی بیان کرد: ما به انتقال آب سد میناب برای مصرف آب شرب بندرعباس اعتراضی نداریم اما آب استحصال شده از منابع زیر زمینی حقی است که برای قوام و دوام مردم این منطقه باید مورد بهره برداری قرار گیرد.