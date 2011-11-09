بحران مالی عامل افزایش سرعت سقوط دولتهای اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در تحلیلی با اشاره به اینکه پرتغال، ایرلند و یونان از فرزندان نگران و بحران زده منطقه یورو هستند که ایتالیا هم به آنها خواهد پیوست نوشت: این باشگاه کشورهای یورو با بدهی های بالا سیاستمداران اروپایی را در تلاش برای اینکه کشورهای عضو این منطقه را از ورشکستگی برهانند و یورو را از آسیبهای سخت و اتحادیه اروپا را از فقدان اعتماد نجات دهند، ناامید کرده است. شهروندان اروپایی نیز از کوره در رفته اند و طاقتشان تمام شده است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: یک پایان موفقیت آمیزی برای تلاشهای نجات یورو که از حدود دو سال پیش آغاز شده است پیش بینی نمی شود. بلکه برعکس کارشناسان به عنوان مثال یک دهه بحران دیگر را همراه با اصلاحات دردناک برای کشور یونان پیش بینی می کنند. خشم و بی اعتمادی در بین مردم این کشور و مناطق دیگر در اتحادیه اروپا فراگیر شده است.

این روزنامه آلمانی همچنین به تغییر قدرت در کشورهای بحران زده اروپایی اشاره کرده و نوشت: در ایرلند و پرتغال پس از انتخابات تغییر قدرت به وجود آمد . یونان نیز در آستانه این تغییر قرار دارد. ایتالیا نیز به زودی تحت حکومت جدیدی قرار خواهد گرفت.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: بحران مالی که همواره بار سنگین تر بدهی را بر دوش دولتهای اروپایی می اندازد، به فقدان اعتبار و انحطاط حکومتهای اتحادیه اروپا سرعت بیشتری بخشیده است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: "پاپاندرئو"،نخست وزیر یونان یکی از نمایش دهندگان اصلی تراژدی اروپایی است. وی دیگر از استقلال سیاسی برای بودجه مملکت خود برخوردار نبود. در اتحادیه اروپا این منطق اجباری یک تجارت است به این مفهوم که کمک و اعتبار به کشورها داده می شود و در مقابل آن کشورها باید برخی محدودیتهای سیاسی از جمله در پیش گرفتن اقدامات صرفه جویانه سرسخت را در پیش گیرند.

استقلال کشورهای اروپایی زمانی که دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند، پایان می یابد. کسی که می خواهد به همکاری خود با این اتحادیه ادامه دهد موظف به تبعیت از یک رژیم و سیستم سختگیرانه است.



