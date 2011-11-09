معضل بیکاری در میناب موجب افزایش بزهکاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین معتمدی فر چهارشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان میناب، بیان داشت: مردم شهرستان میناب به خصوص جوانان این شهرستان، سالهاست چشم انتظار ایجاد صنایع بزرگ در منطقه هستند که این موضوع توجه بیشتر مسئولان را می طلبد.

وی با بیان اینکه بیکاری جوانان موجب روی آوردن این قشر به طرف شغلهای کاذب و پر خطر کرده، افزود: علل اصلی قاچاق سوخت، کالا و گرایش جوانان به سمت مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بیکاری است.

امام جمعه میناب با اشاره به اینکه شهرستان میناب با جمعیتی بالغ بر 260هزارنفر دومین شهرستان استان است، بیان داشت: این شهرستان به واسطه وجود اراضی حاصلخیز کشاورزی و واقع شدن در کنار ساحل طولانی دریا، از پتانسیل و توانمندیهای بسزایی برخوردار است که نیاز به برنامه ریزی و جذب سرمایه گزاران برای صنایع تبدیلی کشاورزی و دریایی دارد.

وی اظهار داشت: این شهرستان بزرگترین تولیدکننده خرما و مرکبات در استان است اما کارخانه عصاره گیری خرما در استان فارس واقع شده وتنها کارخانه آبلیموگیری شهرستان نیز به صورت غیرفعال و ورشکسته شده است.

معتمدی فر افزود: تحصیل، یافتن کار، مسکن، ازدواج و تفریحات سالم از موضوعات پیش روی جوانان مینابی است که با حمایت و برنامه ریزی مسئولان از نابودی و تباهی سرنوشت جوانان میناب جلوگیری به عمل خواهد آمد.