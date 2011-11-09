برنامه ریزی دولت سوئد برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سوئد هم به کشورهای غربی پیوست که به دنبال خارج کردن نظامیان خود از جنگ افغانستان هستند.

بر این اساس دولت سوئد در حال مذاکره با مخالفان در مورد زمان و نحوه خروج نظامیان این کشور از افغانستان است. در حال حاضر 650 نظامی سوئدی در قالب نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) در افغانستان مستقر هستند.

"کارل بیلدت" وزیر خارجه سوئد امروز چهارشنبه با اعلام این مطلب از آغاز خروج نظامیان این کشور از اواخر سال آینده میلادی از افغانستان خبر داد. به گفته وی، این نظامیان تا پایان سال 2014 به ماموریت خود در این کشور پایان می دهند.

بیلدت در عین حال تاکید کرد سوئد قصد دارد به کمکهای خود به به بازسازی افغانستان پس از 2014 نیز ادامه دهد. این مقام سوئدی مدعی شد این کشور به خواست کابل به آموزش نیروهای نظامی افغان پس از این تاریخ مشغول خواهند شد.

گفتنی است در حال حاضر نظامیان سوئدی در مزار شریف واقع در شمال افغانستان مستقر هستند.