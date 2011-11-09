بازسازی 80 امامزاده در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه امامزاده عبدالله (ع) بابل با اشاره به اینکه در حال حاضر بازسازی 80 امامزاده با همکاری میراث فرهنگی و اوقاف مازندران در دست اجراست، گفت: در جلسه مشترک با استانداری و میراث فرهنگی مازندران، مقرر شد با تعاملات انجام شده بازسازی امامزادگان میراثی را افزایش دهیم.

سهرابی اظهار داشت: مازندران با دارا بودن هزار و 262 امامزاده، نخستین استان کشور بوده که حکومت علوی را پذیرا شده و نیکوکاران این استان در راه احیای موقوفات و سنت حسنه وقف پیشقدم بودند.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه مازندران حمایت استاندار مازندران از اماکن مذهبی و بقاع متبرکه را بسیار چشمگیر توصیف کرد و افزود: در حال حاضر با حمایتهای جدی استاندار مازندران، طرح توسعه و مرمت و بازسازی اماکن مذهبی و بقاع متبرکه مازندران شتاب بسیار خوبی به خود گرفته است.

سهرابی هئیت مذهبی یا فاطمه الزهرا (س)، امامزاده عبدالله (ع) بابل را یکی از بزرگترین هیئتهای مذهبی مازندران دانست و افزود: با توجه به اقدامات بسیار ارزنده هئیت یا فاطمه الزهرا (س) بابل برای جذب جوانان به محافل و مجالس مذهبی، در صدد هستیم با طرح توسعه این امامزاده اقدامات مطلوبی برای جذب جوانان بابلی داشته باشیم.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه مازندران افزود: امروز هر شهر و روستایی که دارای امامزاده و اماکن متبرکه باشد دارای عمران و آبادانی است زیرا امامزادگان با مراجعه به آن شهر و روستا، عمران و آبادانی را برای مردم به ارمغان بردند.

سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران با اشاره به اینکه مازندران مهد علویان بوده است، افزود: امامزادگان که برای حفاظت و صیانت از دین خدا در نقاط مختلف مازندران ساکن شدند در این راه مقدس به شهادت رسیده و مردان و زنان متدین و دلدادگان اهل بیت پیامبر(ص) بر روی قبر نشانه‌هایی گذاشته و اوقاف و امور خیریه کشور این امامزادگان را توسعه دادند.