شهردار گرگان سئوال پیچ شد/ طرح 29 سئوال از شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی صبح چهارشنبه در جلسه شورای شهر گرگان افزود: اگر مصلحت گرایی بیش از حد در فضای شورا حاکم شود تأثیرگذاری شوراها از بین می رود، آیا وقت آن نرسیده است که عملکرد شهردار گرگان نقد و بررسی شود و ایشان در خصوص برخی از موضوعات به پاسخگویی بپردازند؟

وی اظهار داشت: بنابراین به استناد ماده 73 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور سئوالات خود را از شهردار گرگان به شرح ذیل اعلام می کنم.



عبداللهی بیان داشت: در اجرای ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 71 قانون شورا صراحتاً عنوان می دارد آن قسمت از طرح های تفصیلی و تغییر کاربری ها در ضوابط شهرسازی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 باید به تأیید شورای شهر برسد و سپس برای شهرداری لازم الاجراء خواهد بود.



وی افزود: در این راستا اعضای شورا بارها در جلسات از شهردار درخواست کردند همه پیشنهادات به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 چه در زمینه تغییر کاربری و یا افزایش تراکم و افزایش طبقات و افزایش تجاری و غیره قبل از پیشنهاد به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 به تأیید شورای اسلامی شهر برسد.

عبداللهی گفت: اما شهردار بعضی از موارد که دارای توافقنامه با مالکین است به شورای اسلامی ارائه می کنید، علت این امر چیست؟ ضمناً نمونه هایی از موارد پیشنهادی شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 برای توضیح لازم به حضورتان ارائه می شود.



نایب رئیس شورای شهر گرگان بیان داشت: اغلب پروژه های عمرانی در مدت زمان مقرر محقق نمی شود، مانند پروژه نوسازی جداول در محور خیابان پنجم آذر که از سال گذشته آغاز و همچنان ادامه داردِ، یا انماد میدان بسیج، یا سالن های ورزشی در دست احداث، یا پل شریعتی و پل عابر پیاده و نماد میدان شهرداری و ... درخواست این بود که حداقل بعضی از پروژه ها که در محور پرترافیک شهر است، تسریع شود، علت طولانی شدن این پروژه ها چیست؟



ساخت و سازهای غیرمجاز در هزار پیچ

عضو شورای شهر گرگان افزود: با توجه به تملک محور هزار پیچ به دلیل حفظ فضای سبز شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در قسمت دیگر این تپه گردشگری هستیم و متاسفانه همچنان در حاشیه شهر گرگان نیز شاهد ایجاد بافت فرسوده و ساخت و ساز غیرمجاز هستیم.

برنامه ای در تبلیغات شهری نداریم

عبداللهی بیان داشت: در تبلیغات شهری انگار هیچ برنامه ای نداریم و هر روز در گوشه و کنار شهر نصب داربست های جدید باعث ایجاد آلودگی های بصری شده است.

وی افزود: بر اساس بند 4 مصوبه شماره 87.29725.3 مورخ 87.7.15 ممنوعیت اجرای نمای تمام شیشه ای با توجه به اقلیم منظور مصوب شده است، علت تغییر قوانین ساخت و ساز با توجه به متقاضیان چیست؟ احداث نمای شیشه ای که بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شورا ممنوع است اما شاهد دادن مجوز به برخی از انبوه سازان هستیم؟!



وی عنوان کرد: در دوره سوم شورای اسلامی برای جمع آوری زباله به صورت مکانیزه و پاکسازی و تنظیف سطح شهر از وجود نخاله و هرگونه ضایعات خارجی نسبت به خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری و واگذاری بخشی از خدمات شهری به بخش خصوصی اعتبارات میلیاردی تخصیص یافت، اما همچنان شهروندان در نقاط مختلف شهر نسبت به وضعیت نظافت شهر اعتراض دارند.



عضور شورای شهر گرگان اظهار داشت: با توجه به مصوبه شماره 88.33773.3 مورخ 88.2.27 شورای اسلامی واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک در مبداء به بخش خصوصی با لایحه ترک تشریفات از سوی شهرداری به شرکتی واگذار شد اما با توجه به تصویب لایحه مساعدت شورا عملیات جمع آوری با وقفه روبرو شده است.

وی گفت: با توجه به مصوبات شورای اسلامی و تخصیص اعتبار در بودجه شهرداری مبنی بر خرید زمین برای ایجاد آرامستان جدید گرگان، در این خصوص تا کنون چه اقدامی صورت پذیرفت؟

فائزه عبداللهی، یکی از اقدامات ارزنده شهرداری را جمع آوری گاسفوردها از سطح شهر اعلام کرد و گفت: اما چرا وعده های داده شده شهرداری به برخی از صاحبان این نوع وسیله نقلیه در خصوص دادن امتیاز تاکسی یا ارائه تسهیلات بانکی عملی نشد که متاسفانه عدم تحقق وعده ها در این خصوص زمینه نابودی زندگی برخی از آنان را فراهم ساخت.



تجهیزات غیراستاندارد در پارک شادی



وی افزود: با توجه به اینکه پارک شادی محور ناهارخوران دارای امکانات و تجهیزات غیراستاندارد است و شورای اسلامی درخواست پارک ویژه کودکان را کردند چه اقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته است؟



عضو شورای شهر گرگان ر خصوص تغییر کاربری زمینی به مساحت 21068 مترمربع در النگ دره گفت: با توجه به لایحه شهرداری مبنی بر مشارکت با بخش خصوصی در خصوص مساحت 6360 مترمربع سهم شهرداری چه اقداماتی انجام شده است؟



وی عنوان کرد: برخی از پروژه عمرانی مانند پارکینگ نعلبندان با مبلغ 308 میلیارد و 861 میلیون و 307 هزار و 455 ریال و ساختمان شهرداری منطقه یک واقع در کوی علیمحمدی با مبلغ بیش از 13 میلیارد ریال و پروژه المان میدان بسیج با مبلغی بالغ بر 7 میلیارد تومان احداث شد.

عبداللهی افزود: با توجه به اینکه پروژه های مذکور دارای مشاور بوده علت اختلاف برآورد اولیه مشاوران با هزینه های انجام شده چند برابر است (مانند المان میدان بسیج که برآورد اولیه آن بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان پیش بینی شده است و هزینه انجام شده چند برابر است).

انجام قراردادهای متعدد برای یک پروژه

وی بیان داشت: همچنین با وجود مشاور برای پروژه های مختلف عمرانی شاهد انعقاد چند قرارداد برای یک پروژه هستیم به عنوان مثال برای پروژه سکوی زباله 4 قرارداد، برای عملیات کانال بهزیستی به استانداری 3 قرارداد، برای پروژه عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت با دستگاه ویرتکن 6 قرارداد، برای پروژه احداث کانال شهدا 2 قرارداد و برای دیواره سازی رودخانه زیارت دو قرار داد منعقد شده است.

وی گفت: دلیل این پرسش این است که شاید اگر از ابتدا اعضای محترم شورا پی به هزینه های تمام شده بعضی از پروژه ها می بردند، تصمیمات دیگری برای مدیریت هزینه ها می گرفتند.



عضو شورای شهر گرگان افزود: احداث پل هوایی عابر پیاده در میدان تاریخی شهرداری از تصمیمات بسیار عجیب شهرداری بود که در مراحل مختلف با لوایح ترک تشریفات به دلیل سرعت و دقت در انجام پروژه صورت پذیرفت.



عبداللهی گفت: اما متاسفانه در پایان پل مذکور بدون رعایت استانداردهای لازم انجام پذیرفت و با توجه به اینکه هر ماه مبلغی بالغ بر دو میلیون تومان هزینه نگهداری و نظافت پرداخت می شود اما در اغلب موارد پله های برقی پل مکانیزه خاموش و این امر مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی از اقدامات ارزنده شهرداری گرگان را تدوین برنامه و افق چشم انداز 1404 گرگان برشمرد و گفت: آیا وقت آن نرسیده است که نسبت به ساماندهی ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شهرداری اقدام شود؟ و حداقل برای تدوین شیوه نامه ارتباط بین مرکز و مناطق همراه با شرح وظایف مجموعه های مختلف شهرداری اقدام شود؟

عبداللهی متذکر شد: در بررسی بدهی های معوقه برخی از سازندگان مجتمع های تجاری و خدماتی و مسکونی مشاهده شده است که با وجود اتمام ساخت و ساز پروژه ها و اقدام به فروش اموال هنوز نسبت به پرداخت بدهی شهرداری از سال های گذشته اقدام نکرده اند، در مواردی مشاهده می شود ارقام بالغ بر یک میلیارد تومان است که به علت حفظ آبروی افراد از ذکر نام خودداری می کنم، علت عدم پیگیری در اخذ مطالبات شهرداری چیست؟



در ادامه برخی از سئوالات عضو شورای شهر گرگان از ابراهیم کریمی شهردار گرگان آمده است:



در پروژه های عمرانی مانند پمپ بنزین جرجان، پمپ بنزین ترمینال و سایت آتش نشانی و غیره علت استفاده از مصالح نامرغوب چیست که هنوز پروژه به تحویل نرسیده بخشی از پروژه تخریب شده است؟ 17- چرا اداره کل تعزیرات حکومتی استان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر را محکوم به پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون تومان نموده که با پیگیری های انجام شده و تخفیف در نهایت محکوم به پرداخت 6.165.288.000 هزار ریال کرده است؟

برای جلوگیری از سد معبر و رفع آن در پیاده روها و خیابان ها و معابر اصلی و فرعی سطح شهر تا کنون چه اقداماتی انجام شده است؟ 19. به منظور افزایش فضاهای تفریحی برای احداث شهربازی و ایجاد فضای تفریحی- گردشی مناسب برای شهروندان که بارها مورد تاکید و درخواست اعضای محترم شورای اسلامی قرار گرفت چه اقدام موثری انجام شده است؟

در ساختار هیئت مدیره و بازرسین سازمان های وابسته با پیشنهاد حضرتعالی و تصویب شورای سازمان ها اغلب از پرسنل شهرداری بهره گیری می شود آیا بهتر نبود حضرتعالی در جایگاه رئیس شورای سازمان ها حداقل در پیشنهاد بازرسین سازمان ها افرادی غیر از پرسنل شهرداری معرفی می کردید تا جایگاه مجری و ناظر منفک شود؟

در حالیکه حفظ و جلوگیری از تخریب بافت ارزشمند تاریخی یکی از دغدغه های شورای اسلامی شهر است، شاهد اقداماتی در خصوص اجازه تخریب بافتهای ارزشمند تاریخی هستیم. درخواست حقیر از میراث فرهنگی، شهرداری و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و مهندسان مشاور آن است که به منظور حفظ و صیانت از اصالت بافت تاریخی تجدید نظر در روند اجرایی طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده گرگان در اولویت قرار گیرد و برای ساکنان این محله ها که با مشکلاتی از جمله عبور و مرور و فرسوده شدن بنا روبرو هستند، چاره ای اندیشیده شود.

با توجه به تصویب شورای اسلامی شهر در خصوص اختصاص بودجه برای خرید یکی از خانه های تاریخی در بودجه سال جاری در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟، تهیه زمین و تعیین مکان آرامستان جدید گرگان با توجه به تراکم آرامستان فعلی و عدم پاسخگویی ظرفیت آن به نیاز شهر به کجا رسید؟

یکی از اهداف ایجاد پل های عابر پیاده ایجاد امنیت تردد و رفع خطر از شهروندان است اما در پل زیر گذر عابر پیاده میدان شهید قندهاری با توجه به هزینه ای بالغ بر دویست میلیون تومان انتهای پل به لاین کندرو معبر منتهی می شود و به هنگام بارندگی شاهد آبگرفتگی در این مکان هستیم که آسیب پذیری جدی برای شهروندان را به همراه خواهد داشت توضیح شما در این خصوص چیست؟

برای افزایش فضای تفریحی و گردشی پارک شهر مرکز گرگان با نظر مساعد فرماندار محترم در خصوص تملک ساختمان هلال احمر و فرمانداری و دخانیات مطالبی مطرح شد که مقرر گشت حضرتعالی در این خصوص مذاکره و توافقنامه برای تملک ادارات مذکور را در دستور کار قرار دهید اما در عین ناباوری متوجه شدیم برای هلال احمر پروانه ساختمانی برای احداث 9 طبقه بالای همکف و سه طبقه زیرزمین 12 طبقه صادر شده است با توجه به مشکلات ترافیکی سنگین این محور شهر لطفاً توضیحات لازم را در این خصوص ارائه دهید.

جریان تغییرات نقشه های اجرایی طراحی و احداث ساختمان فرهنگسرا و سالن 1600 نفری شهر را به همراه توضیحات لازم و مستندات ارایه دهید.27. با توجه به مصوبه شماره 87.23384.3 مورخ 87.3.7 در خصوص واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری پارکینگ نعلبندان به صورت اجاره چه اقدامی صورت پذیرفته است؟

موارد ابهام در پروژه پارکینگ عدالت 17 به پیوست سوالات مطروحه در سه برگ جهت پاسخ به حضورتان ارائه می شود. 29. در بودجه سال جاری برای انجام پروژه های عمرانی مبلغ 5 میلیارد و هفتاد میلیون تومان اخذ وام از سازمان شهرداری ها و دریافت تسهیلات بانکی لحاظ شده است تا کنون چه مبلغی از این وام را دریافت کرده اید؟.