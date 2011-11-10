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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

حسام خبر داد:

گلستان برابر سرمای زودرس آمادگی دارد

گلستان برابر سرمای زودرس آمادگی دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل مدیریت بحران گلستان گفت: با توجه به ورود سرمای زودرس آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی در استان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول حسام در این زمینه افزود: برای آمادگی لازم با حوادث احتمالی جلسه ای در محل اداره کل هواشناسی استان برگزار می شود.

وی افزود: دراین جلسه که باحضور دستگاههای اجرایی وعملیاتی استان تشکیل می شود، تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از سرما و یخبندان اتخاذ می شود. 

وی تصریح کرد: با توجه به تمهیداتی که اتخاذ می شود امیدوارم امسال  فصل سرمایی بدون هرگونه حادثه و اتفاق ناخوشایندی داشته باشیم. 

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی از شهرستانهای کلاله و مراوه تپه زلزله های شب و چهارشنبه در حوالی این مناطق تاکنون هیچ گونه خسارت مالی و جانی در بر نداشته است.

حسام  افزود: در این مدت چند بار حوالی مناطق یاد شده لرزید که بزرگترین میزان زلزله 4.3 ریشتردر 13  کیلومتری مراوه تپه و 59 کیلومتری کلاله  اعلام شده است.
 
 بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری ، شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) زمان وقوع این زمین لرزه به وقت محلی ساعت چهار و 50 دقیقه و 41 ثانیه بوده است.

مختصات این زمین لرزه عرض شمالی 37.84و طول شرقی55.82 اعلام شده است.
 
زمین لرزه خفیف تری نیز در ساعت 23. 41 دقیقه و 15 ثانیه شب گذشته در این منطقه رخ داد. 
کد مطلب 1456502

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