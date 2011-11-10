گلستان برابر سرمای زودرس آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول حسام در این زمینه افزود: برای آمادگی لازم با حوادث احتمالی جلسه ای در محل اداره کل هواشناسی استان برگزار می شود.

وی افزود: دراین جلسه که باحضور دستگاههای اجرایی وعملیاتی استان تشکیل می شود، تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از سرما و یخبندان اتخاذ می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تمهیداتی که اتخاذ می شود امیدوارم امسال فصل سرمایی بدون هرگونه حادثه و اتفاق ناخوشایندی داشته باشیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی از شهرستانهای کلاله و مراوه تپه زلزله های شب و چهارشنبه در حوالی این مناطق تاکنون هیچ گونه خسارت مالی و جانی در بر نداشته است.



حسام افزود: در این مدت چند بار حوالی مناطق یاد شده لرزید که بزرگترین میزان زلزله 4.3 ریشتردر 13 کیلومتری مراوه تپه و 59 کیلومتری کلاله اعلام شده است.



بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری ، شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) زمان وقوع این زمین لرزه به وقت محلی ساعت چهار و 50 دقیقه و 41 ثانیه بوده است.



مختصات این زمین لرزه عرض شمالی 37.84و طول شرقی55.82 اعلام شده است.



زمین لرزه خفیف تری نیز در ساعت 23. 41 دقیقه و 15 ثانیه شب گذشته در این منطقه رخ داد.