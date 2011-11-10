سد گلورد نکا سال 93 آبگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نکا، رمضان طهماسبی شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراحل احداث سد گلورد نکا در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه پیشرفت ساخت سد گلورد نکا بیش از 45 درصد بوده و ساخت و ساز و تزریق اعتبارات با تلاش بیشتری در حال انجام تا در زمان پیش‌بینی شده به بهره‌ برداری برسد.

وی، مهم ‌ترین اهداف ساخت این سد را آبیاری اراضی کشاورزی دشت نکا و بهشهرعنوان کرد و افزود: این سد پنج هزار هکتار از اراضی را مشروب می‌ کند که سیل 50 ساله را این سد جذب می‌کند و 80 درصد از سیل 100 ساله را کاهش می‌دهد.

طهماسبی گفت: این سد جمعیتی بالغ بر 76 هزار نفر در روستاهای این مناطق با 51 روستا را تحت تاثیر قرار می ‌دهد که این مقدار تنها در مناطق روستایی بوده و شهرهای نکا و بهشهر و گلوگاه باید به این آمار اضافه شود.

وی ادامه داد: برای اتمام این سد به 90 میلیارد تومان اعتبار نیازمدیم.

طهماسبی بیان داشت: تکمیل این سد نیازمند دو میلیون و 250 هزار مترمکعب خاکریزی، 842 هزار مترمکعب خاکبرداری، 247 هزار متر عملیات حفاری و تزریق 100 هزار متر مکعب عملیات بتن‌ ریزی است.

فرماندار نکا با مناسب ارزیابی کردن رشد ساخت و ساز این سد گفت: با تزریق بموقع اعتبارات در زمان مقرر سد آبگیری می شود.

رضا آزادی کناری افزود: خوشبختانه شبکه این سد، 10 درصد بیشتر از ساخت سد در حال انجام است و مشکلی در ساخت نداریم.