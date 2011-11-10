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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۲

طهماسبی:

سد گلورد نکا سال 93 آبگیری می شود

سد گلورد نکا سال 93 آبگیری می شود

نکا - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب منطقه ای مازندران گفت: با تزریق به موقع اعتبارات، سد گلورد سال 93 آبگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در نکا، رمضان طهماسبی شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراحل احداث سد گلورد نکا در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه پیشرفت ساخت سد گلورد نکا بیش از 45 درصد بوده و ساخت و ساز و تزریق اعتبارات با تلاش بیشتری در حال انجام تا در زمان پیش‌بینی شده به بهره‌ برداری برسد.

وی، مهم ‌ترین اهداف ساخت این سد را آبیاری اراضی کشاورزی دشت نکا و بهشهرعنوان کرد و افزود: این سد پنج هزار هکتار از اراضی را مشروب می‌ کند که سیل 50 ساله را این سد جذب می‌کند و 80  درصد از سیل 100 ساله را کاهش می‌دهد.

طهماسبی گفت: این سد جمعیتی بالغ بر 76 هزار نفر در روستاهای این مناطق با 51 روستا را تحت تاثیر قرار می ‌دهد که این مقدار تنها در مناطق روستایی بوده و شهرهای نکا و بهشهر و گلوگاه باید به این آمار اضافه شود.

وی ادامه داد: برای اتمام این سد به 90 میلیارد تومان اعتبار نیازمدیم.

طهماسبی بیان داشت: تکمیل این سد نیازمند دو میلیون و 250 هزار مترمکعب خاکریزی، 842 هزار مترمکعب خاکبرداری، 247 هزار متر عملیات حفاری و تزریق 100 هزار متر مکعب عملیات بتن‌ ریزی است.

فرماندار نکا با مناسب ارزیابی کردن رشد ساخت و ساز این سد گفت: با تزریق بموقع اعتبارات در زمان مقرر  سد آبگیری می شود.

رضا آزادی کناری افزود: خوشبختانه شبکه این سد، 10 درصد بیشتر از ساخت سد در حال انجام است و مشکلی در ساخت نداریم.

کد مطلب 1456503

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