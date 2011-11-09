به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان که در عربستان به سر می برد، امروز چهارشنبه با عبدالعزیز خوجه وزیر فرهنگ اطلاع رسانی عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در شهر جده برگزار شد، سید محمد حسینی با اشاره به اهمیت و نقش فرهنگ در گسترش روابط، گفت: زمینه‌های فراوانی در حوزه های کاری دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرهنگ و اطلاع رسانی از جمله همکاریهای رسانه ای، تعاملات فرهنگی و حضور در نمایشگاه‌های بین المللی قرآنی و مطبوعات وجود دارد که می تواند نقش مهمی در تعمیق و گسترش روابط همه جانبه داشته باشد.

وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان نیز ضمن اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی دو کشور بر ضرورت تعمیق همکاری‌های فرهنگی و مطبوعاتی تاکید کرد و اظهار داشت: ایران کشور مهمی در همسایگی ما است و الحمدالله روابط خوبی بین دو کشور برقرار است که می تواند با افزایش همکاری‌های فرهنگی مستحکم تر شود.



وی ضمن تقدیر از نقش ایران در حفظ هنرهای قرآنی، اظهارداشت: یکی از ویژگی های برجسته شما حفاظت از خطاطی قرآنی است که این هنر مهم توسط ایران گسترش و رشد یافته است.



وزرای فرهنگ دو کشور در پایان این دیدار مجددا بر ضرورت همکاریهای فرهنگی و مطبوعاتی به خصوص حضور فعال در نمایشگاههای بین المللی قرآنی و مطبوعات و برپایی هفته فرهنگ که در دو کشور برگزار می شود، تاکید کردند.



خوجه همچنین با اشاره به اینکه مدینه منوره در سال 2013 پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی خواهد بود، از ایران و همه کشورهای اسلامی برای مشارکت در برگزاری جشنهای این رخداد اسلامی دعوت به عمل آورد.



سال 2012 میلادی شهر نجف اشرف پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهد بود.